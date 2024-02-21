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В Ичке-Жергезе дети несмотря на снег и отсутствие света провели праздник

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- Светлана Лаптева
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В школе имени Адена Истамбекова села Ичке-Жергез Ак-Суйского района Иссык-Кульской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана и 23 февраля - Дню защитников отечества. Двойной праздник прошел с участием ветеранов Афганистана, военных событий на таджикско-афганской границе, баткенцев и чернобыльцев.

"Снег идет трое суток подряд и уже под метр высотой. Из-за этого в школе нет электричества, но это не остановило учеников и ребят из поискового отряда Учкун. Они все вместе так активно готовились: учили песни, танцы, занимались строевой подготовкой, заучивали даты сражений Великой Отечественной войны и искали любую информацию по событиям в Афганистане и Баткене. Задавали много вопросов, волновались перед встречей с ветеранами. Вообще ребята мечтают участвовать в более серьезных конкурсах военно-патриотических песен. Наш отряд выиграл районный конкурс поисковых отрядов и мы ими очень гордимся. Ждали, что приедут пограничники, в нашем районе нет частей минобороны, но из-за снегопада дорога закрыта, надеемся что к они к нам доберутся", - рассказал директор школы Рысбек Исраилов.

По словам директора, школа бережно хранит все, что связано с историей защитников Родины, начиная с 20-х годов прошлого века. В школьном музее есть материалы обо всех, кто служил и отличился в армии, во время Финской и Великой Отечественной войн, в Афганистане и других локальных конфликтах.

"Для проведения полноценных занятий по допризывной подготовке школе нужна помощь в оформлении кабинета необходимыми материалами и экспонатами, чтобы информация была самой современной", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/435444
Теги:
Афганистан, ВОВ, дети, Иссык-Кульская область, школа, Кыргызстан
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