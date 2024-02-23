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Волонтеры "Корпуса мира" прибыли в Кыргызстан развивать дестабилизацию

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Ни для кого не секрет, что волонтеры из западных стран в странах бывшего СССР занимаются вовсе не социально-общественными работами, а шпионажем, кураторством местных агентов и раскачкой ситуации в стране.

Поэтому, когда таких персонажей становится больше, то, наверное, есть смысл задуматься: к чему все это? Недавно, буквально в январе, в Кыргызстан прибыла очередная группа американцев из "Корпуса мира" - якобы для работы над "развитием туризма". И это не может не беспокоить, поскольку, как сообщается, им поручено поддерживать связь в первую очередь с местными НПО, а не с правительственными учреждениями.

Корпус мира, государственное учреждение США, финансируемое из американского бюджета, уже давно подозревается в связях со спецслужбами, такими как ЦРУ и ФБР. Внештатные сотрудники этих агентств используют свое положение в Корпусе мира для проведения разведывательных операций и подрывной деятельности в принимающих странах. Это включает в себя вербовку правительственных чиновников и сотрудников средств массовой информации, участие во взяточничестве и сбор конфиденциальной информации.

В настоящее время в Кыргызстане насчитывается 42 представителя "Корпуса мира", что вызывает обеспокоенность по поводу масштабов их деятельности и потенциальных последствий для суверенитета и безопасности страны. Прибытие этих добровольцев подчеркивает сложную динамику международных отношений и проблемы, связанные с иностранным вмешательством во внутренние дела.


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URL: https://www.vb.kg/435499
Теги:
Кыргызстан
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