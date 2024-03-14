Выгодные реферальные программы: причины популярности

Если вы владеете сайтом, группой в соцсетях, каналом в мессенджере, блогом или другим информационным каналом, его можно легко монетизировать. Интернет предлагает сотни способов, однако самым надежным и безопасным является сотрудничество с узнаваемым брендом. Например, существует выгодная рефералка казино на 1xBet – программа сотрудничества с лидером в сфере беттинга.

Не секрет, что азартные игры нельзя рассматривать как источник заработка, ведь шанс проигрыша существует всегда. Однако эта отрасль является прибыльной как для беттеров, которые разбираются в ставках и активно делают пари, чтобы развлечься, так и для площадок, предоставляющих такие услуги. А партнерка позволяет зарабатывать в этой популярной сфере без вложения собственных средств и риска проиграть их.

Партнеру не нужно делать собственные ставки, знать стратегии и нюансы беттинга. Его работа – популяризация компании, реклама ее услуг, бонусов и акций. При этом нужно подавать материалы так, чтобы заинтересовать потенциальных беттеров, стимулировать их зарегистрироваться на сайте БК и начать ставить. Если по рекомендации агента к команде букмекера присоединяется игрок, со всех его действий идет пожизненная агентская комиссия. При этом верхний порог заработка партнера не фиксировать – чем больше аудитории вы сможете привлечь, тем выше будут ваши выплаты.

На первых порах агенты получают 15% от суммы, которую тратят на пари привлеченные пользователи. Если активно работать над расширением своей базы, вы сможете рассчитывать на повышение комиссии вплоть до 15%.

Уровень дохода в партнерке

У выгодной рефералки на казино 1xBet отсутствует не только верхняя граница гонорара, но и нижний порог выплат. Ведь на него влияет несколько факторов:

количество привлеченных игроков; уровень комиссии агента – от 15 до 40%; сумма средств, потраченная пользователями на пари.

Можно примерно составить картину выплат для агента с небольшим опытом. Например, вы создали сеть из 25 пользователей, которые тратят 9000 долларов на пари ежемесячно. Уровень вашей комиссии установлен в размере 20%. В таком случае ежемесячно вы получите 1800 долларов. А если речь идет о максимальной выплате в 40%, то доход агента составит уже 3600 долларов. Поэтому агент заинтересован в качественном донесении контента, а также расширению сети аффилиатов. БК предлагает уникальные промокоды и бонусы, которыми вы также сможете заинтересовать свою аудиторию.