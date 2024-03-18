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В БХУ имени Базарбаева выявлены незаконные выплаты почти на 400 тыс.сомов

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Прокуратура Первомайского района города Бишкек выявила факт незаконных выплат на сумму около 400 тыс. сом в Бишкекском хореографическом училище им. Ч. Базарбаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что художественный руководитель БХУ им. Ч. Базарбаева Ахмадалиева А.Т. незаконно разработала план нагрузки педагогов, вследствие чего государственному бюджету был нанесен ущерб в размере 397 280 сом.

По итогам проверки в Министерство культуры, информации, спорта и молодёжной политики внесено представление по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных к ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/435886
Теги:
искусство, коррупция, Бишкек, прокуратура
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