Рычаг давления. Зачем энергетику Кыргызстана сдают во внешние руки?

Такое ощущение, что в Кыргызстане сдают контроль над своими водно-энергетическими ресурсами коллективному Западу через неподъемные кредиты, уверено издание Asia-today.news.

В марте – 29 числа - председатель кабинета министров республики Акылбек Жапаров принял директора представительства Азиатского банка развития в Кыргызстане Чжэна Ву. По информации пресс-службы правительства, стороны обсудили совместные вопросы двустороннего взаимодействия в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, изменения климата, жилищной политики и сельского хозяйства.

Особое внимание было уделено реализации проекта строительства ГЭС "Камбар-Ата-1", отметив его как один из значимых не только для КР, но и всего Центральноазиатского региона.

Жапаров подчеркнул, что предварительная стоимость проекта составит $4,5 миллиарда и для мобилизации ресурсов планируется проведение международного инвестиционного форума. К сведению – примерно столько должен Кыргызстан своим внешним кредиторам.

Еще немного информации. Река Нарын является крупнейшей рекой Кыргызстана; уже на территории Узбекистана, сливаясь с Карадарьей, она дает начало Сырдарье. Река течет в горах, имеет падение более 3 км и большой гидропотенциал – 36,5 млрд.кВт.ч в год. В советское время, на этой реке был построен Нарынский каскад – Токтогульская, Курпсайская, Ташкумырская, Шамалдысайская, Учкурганская ГЭС, которые обеспечивают потребности республики в электроэнергии, а в многоводный период позволяют заработать на экспорте. Ну а "вишенкой на торте" каскада должна была стать самая верхняя ступень каскада – Камбаратинская ГЭС-1 мощностью 1900 МВт и среднегодовой выработкой 5,088 млрд кВт.ч.

Наконец-то глава кабмина республики объявил, во сколько сегодняшняя власть оценила затраты на строительство гидроэлектростанции. Известный в республике эксперт в области энергетики Расул Умбеталиев сразу заявил, что объявленная смета завышена более чем в два раза. До недавнего времени в области строительства энергообъектов действовала одна формула по расчету себестоимости: 1 кВт\ч не должен превышать одной тысячи долларов. Всё что выше – априори делает проект экономически невыгодным, либо растянет сроки окупаемости. Есть ещё один путь – резко задрать цену на само электричество и воду, чтобы отбить вложенные деньги.

Камбаратинскую ГЭС-1 или Камбар-Ата-1 СССР планировал построить самой последней, потому как проект весьма сложный с точки зрения реализации. И затратный. Ведь "прицепом" к нему шла также Камбаратинская ГЭС-2, мощностью 360 МВт, и которая должна была выполнять роль контр-регулятора для первой, большой. После развала Советского Союза про этот проект забыли на какое-то время и вспомнили про него лишь в 2007-2008 годах. Руководивший тогда страной Курманбек Бакиев решили быстро пропиариться, мол, второй президент республики лучше своего предшественника Аскара Акаева. И построит хотя бы одну ГЭС в истории уже самостийного Кыргызстана. И нацелился на вторую, малую гидроэлектростанцию. Проект и ТЭО подготовили очень быстро. Взрыв для создания набросной плотины был неудачным, и она легла в стороне. Из-за чего сегодня Камбаратинская ГЭС-2 постоянно заиливается. Плюс, строительство с помпой начинали весной 2008 года, на месте парадом командовал Акылбек Жапаров – бывший тогда вице-премьер-министром. После изгнания Бакиева весной 2010 года уже новая власть смогла доставить и установить лишь одну турбину мощностью в 120 МВт. И не смогла отыскать денег для закупки в России ещё двух недостающих подобных агрегатов.

Далее, в 2009-2010 годах команда младшего президентского отпрыска Максима Бакиева через своего отца попыталась договориться с Москвой, с целью получения льготного кредита в $1,7-2 миллиарда, чтобы построить первую ГЭС. Однако в Кремле небезосновательно посчитали, что сыночек просто под благовидным предлогом хочет прибрать эти деньги себе. В Бишкеке тогда пытались подсунуть Москве размен – вы нам даёте денег, а мы взамен – выгоним американскую военную авиабазу из республики…

В общем, не получилось у Максимки развести российское руководство на деньги, и в 2010 году его самого с папашей и многочисленной роднёй "попросили на выход" из страны.

"Сейчас получается следующая картина: сегодня в Кыргызстане в кабмине собралась почти в полном составе команда К.Бакиева, и они продолжают реализовывать секретные договоренности с международными донорами. Цель этих действий – приватизация энергосектора и введение частной собственности на воду. Инструментом являются кредиты, получаемые страной на отрасль. Итак, из почти общего долга Кыргызстана – внешнего и внутреннего в $6 миллиардов, треть приходится на энергетику. При этом, многочисленные хищения и горе-менеджмент привели к тому, кто отрасль дышит на ладан, республика из экспортёра электричества последние несколько лет импортирует её. Прошедший отопительно-зимний период смогли вытянуть за счёт поставок газа и электроэнергии из России", - отмечают авторы издания.

Подведем итоги. Можно с уверенностью говорить, что эти же цифры - $4,5 миллиарда за Камбаратинскую ГЭС-1 озвучивали и представителям Всемирного банка (ВБ) 5-6 марта. Последний готов вложить полмиллиарда долларов, что составляет около девятую часть от заявленного. Азиатский банк развития (АБР), думается по указке своих хозяев из стран коллективного Запада и их азиатских сателлитов, согласится принять участие в этом стратегическом проекте, который будет регулировать стоки воды во всем среднеазиатском регионе. И выделит столько или чуть меньше, чем ВБ. Этим происходит закрепление позиций международных доноров. Бишкек становится в позицию ведомого и зависимого. Если эти доноры – ВБ и АБР получат совместно более чем 15 процентов доли в проекте, то они получат право блокировки и станут диктовать свои условия республике. Не случайно, что визиты глав этих двух донорских организаций состоялись с разницей три недели.

Ещё один щепетильный момент – уж простите, это цифра в $4,5 миллиарда. Вспомним вышеуказанную формулу, определяющую экономическую целесообразность. Даже с учётом роста цен на материалы и оборудование, ГЭС мощностью в 1900 МВт не должна стоить более $2-2,5 миллиарда, добавляется в статье...