Погода
$ 89.15 - 89.83
€ 96.33 - 97.30

Рычаг давления. Зачем энергетику Кыргызстана сдают во внешние руки?

246  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Такое ощущение, что в Кыргызстане сдают контроль над своими водно-энергетическими ресурсами коллективному Западу через неподъемные кредиты, уверено издание Asia-today.news.

В марте – 29 числа - председатель кабинета министров республики Акылбек Жапаров принял директора представительства Азиатского банка развития в Кыргызстане Чжэна Ву. По информации пресс-службы правительства, стороны обсудили совместные вопросы двустороннего взаимодействия в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, изменения климата, жилищной политики и сельского хозяйства.

Особое внимание было уделено реализации проекта строительства ГЭС "Камбар-Ата-1", отметив его как один из значимых не только для КР, но и всего Центральноазиатского региона.

Жапаров подчеркнул, что предварительная стоимость проекта составит $4,5 миллиарда и для мобилизации ресурсов планируется проведение международного инвестиционного форума. К сведению – примерно столько должен Кыргызстан своим внешним кредиторам.

Еще немного информации. Река Нарын является крупнейшей рекой Кыргызстана; уже на территории Узбекистана, сливаясь с Карадарьей, она дает начало Сырдарье. Река течет в горах, имеет падение более 3 км и большой гидропотенциал – 36,5 млрд.кВт.ч в год. В советское время, на этой реке был построен Нарынский каскад – Токтогульская, Курпсайская, Ташкумырская, Шамалдысайская, Учкурганская ГЭС, которые обеспечивают потребности республики в электроэнергии, а в многоводный период позволяют заработать на экспорте. Ну а "вишенкой на торте" каскада должна была стать самая верхняя ступень каскада – Камбаратинская ГЭС-1 мощностью 1900 МВт и среднегодовой выработкой 5,088 млрд кВт.ч.

Наконец-то глава кабмина республики объявил, во сколько сегодняшняя власть оценила затраты на строительство гидроэлектростанции. Известный в республике эксперт в области энергетики Расул Умбеталиев сразу заявил, что объявленная смета завышена более чем в два раза. До недавнего времени в области строительства энергообъектов действовала одна формула по расчету себестоимости: 1 кВт\ч не должен превышать одной тысячи долларов. Всё что выше – априори делает проект экономически невыгодным, либо растянет сроки окупаемости. Есть ещё один путь – резко задрать цену на само электричество и воду, чтобы отбить вложенные деньги.

Камбаратинскую ГЭС-1 или Камбар-Ата-1 СССР планировал построить самой последней, потому как проект весьма сложный с точки зрения реализации. И затратный. Ведь "прицепом" к нему шла также Камбаратинская ГЭС-2, мощностью 360 МВт, и которая должна была выполнять роль контр-регулятора для первой, большой. После развала Советского Союза про этот проект забыли на какое-то время и вспомнили про него лишь в 2007-2008 годах. Руководивший тогда страной Курманбек Бакиев решили быстро пропиариться, мол, второй президент республики лучше своего предшественника Аскара Акаева. И построит хотя бы одну ГЭС в истории уже самостийного Кыргызстана. И нацелился на вторую, малую гидроэлектростанцию. Проект и ТЭО подготовили очень быстро. Взрыв для создания набросной плотины был неудачным, и она легла в стороне. Из-за чего сегодня Камбаратинская ГЭС-2 постоянно заиливается. Плюс, строительство с помпой начинали весной 2008 года, на месте парадом командовал Акылбек Жапаров – бывший тогда вице-премьер-министром. После изгнания Бакиева весной 2010 года уже новая власть смогла доставить и установить лишь одну турбину мощностью в 120 МВт. И не смогла отыскать денег для закупки в России ещё двух недостающих подобных агрегатов.

Далее, в 2009-2010 годах команда младшего президентского отпрыска Максима Бакиева через своего отца попыталась договориться с Москвой, с целью получения льготного кредита в $1,7-2 миллиарда, чтобы построить первую ГЭС. Однако в Кремле небезосновательно посчитали, что сыночек просто под благовидным предлогом хочет прибрать эти деньги себе. В Бишкеке тогда пытались подсунуть Москве размен – вы нам даёте денег, а мы взамен – выгоним американскую военную авиабазу из республики…

В общем, не получилось у Максимки развести российское руководство на деньги, и в 2010 году его самого с папашей и многочисленной роднёй "попросили на выход" из страны.

"Сейчас получается следующая картина: сегодня в Кыргызстане в кабмине собралась почти в полном составе команда К.Бакиева, и они продолжают реализовывать секретные договоренности с международными донорами. Цель этих действий – приватизация энергосектора и введение частной собственности на воду. Инструментом являются кредиты, получаемые страной на отрасль. Итак, из почти общего долга Кыргызстана – внешнего и внутреннего в $6 миллиардов, треть приходится на энергетику. При этом, многочисленные хищения и горе-менеджмент привели к тому, кто отрасль дышит на ладан, республика из экспортёра электричества последние несколько лет импортирует её. Прошедший отопительно-зимний период смогли вытянуть за счёт поставок газа и электроэнергии из России", - отмечают авторы издания.

Подведем итоги. Можно с уверенностью говорить, что эти же цифры - $4,5 миллиарда за Камбаратинскую ГЭС-1 озвучивали и представителям Всемирного банка (ВБ) 5-6 марта. Последний готов вложить полмиллиарда долларов, что составляет около девятую часть от заявленного. Азиатский банк развития (АБР), думается по указке своих хозяев из стран коллективного Запада и их азиатских сателлитов, согласится принять участие в этом стратегическом проекте, который будет регулировать стоки воды во всем среднеазиатском регионе. И выделит столько или чуть меньше, чем ВБ. Этим происходит закрепление позиций международных доноров. Бишкек становится в позицию ведомого и зависимого. Если эти доноры – ВБ и АБР получат совместно более чем 15 процентов доли в проекте, то они получат право блокировки и станут диктовать свои условия республике. Не случайно, что визиты глав этих двух донорских организаций состоялись с разницей три недели.

Ещё один щепетильный момент – уж простите, это цифра в $4,5 миллиарда. Вспомним вышеуказанную формулу, определяющую экономическую целесообразность. Даже с учётом роста цен на материалы и оборудование, ГЭС мощностью в 1900 МВт не должна стоить более $2-2,5 миллиарда, добавляется в статье...


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436350
Теги:
Всемирный банк, энергетика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  