Кыргызстан в проекте "Джеруй" не имеет ни одного процента доли, - эксперт

Председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков убежден, что соглашение по Джерую должно быть пересмотрено в пользу Кыргызстана. Специально для редакции vb.kg эксперт провел сравнительный анализ, приведя в пример деятельность ряда аналогичных иностранных компаний, добывающих золото в нашей стране.

"Чтобы меня не обвинили в голословности, давайте опираться исключительно на факты, а точнее на цифры. Начнем с Кумтора, который, как вы помните, перешел в собственность Кыргызстана. Вначале в 1992 году, когда только начали реализовывать этот проект, в соответствии с генеральным соглашением наша доля была 60 процентов, а иностранной компании "Камеко" – 40 процентов. После создания компании "Центерра" в 2003 году наша доля стала 32 процента. Потом и это доля резко сократилась до 15 процентов. Разумеется, на это стала обращать внимание общественность. В итоге при премьер-министре Атамбаеве была создана рабочая группа, которая добилась возврата нашей доли до 32 процентов. И это доля до последнего момента держалась, но потом с выпуском дополнительных акций компании "Центерра" наша доля вновь уменьшилась до 26 процентов, так как в компании заявили, что они начали приобретать рудники в других странах. Это цифра уже держалась до того момента, как мы вернули себе рудник. Теперь наша страна на 100 процентов владеет Кумтором.

Кстати при канадцах Кумтор производил порядка 17-20 тонн золота в год, которое полностью вывозилось за границу. В Кыргызстане оставались только средства в виде дивидендов порядка 100 млн долларов в год. Помимо этого, выплачивались налоги и покупались местные товары. В целом, можно сделать такую оценку: если Центерра с момента освоения рудника произвела где-то более 400 тонн золота на сумму около 12 млрд долларов, то из этой суммы до возвращения этого проекта Кыргызстану мы получили порядка 4-4,5 млрд долларов. В эту же сумму входят помимо налогов и дивидендов покупка электроэнергии, других товаров и зарплата рабочих. Остальная выручка ушла за границу.

Теперь сделаем такое сравнение: на сегодняшний день теперь уже полностью государственный Кумтор произвел в 2022 году порядка 17,3 тонн золота, валовая выручка от которого составила где-то 940 млн долларов. И все эти деньги остались у нас. То есть по результатам 2022 года чистая прибыль компании составила 340 млн долларов. А по результатам 2023 года добыли около 13,5 тонн золота, выручка – 849 млн долларов, чистая прибыль - 302 млн долларов и все эти деньги опять же остались в стране.

Помимо этого, "Центерра", согласно соглашению, должна была выплачивать Кыргызстану 4 процента от валовой выручки на воспроизводство минерально-сырьевой базы, но эти деньги никогда не платились. А вот с момента перехода этого месторождения Кыргызстану новое руководство компании выплатила всю сумму, начиная с 2015 года, в бюджет страны.

Вообще, если, в целом, по результатам 2022 года от всей горнодобывающей промышленности в Кыргызстане поступило в бюджет 31,5 млрд сомов, то с учетом этих 4 процентов сумма составила более 48 млрд сомов. Что же касается золота Кумтора, которое, кстати, полностью принадлежит государству, то его начал скупать Национальный банк по цене биржи. Эти деньги компания тратит на эксплуатационные работы и выплачивает все налоги. По результатам 2022 года Кумтор перечислил в бюджет страны более 17 млрд сомов", - сказал Дуйшенбек Камчыбеков.

В своих интервью вы неоднократно заявляли, что договор по Джерую не выгоден для Кыргызстана. Тем не менее, золото российской компании также покупает Нацбанк, как и золото Кумтора. Поясните, в чем невыгода для нашей страны?

Давайте проведем вот такие параллели. Кумтор, произведя определенное количество золота, получает определенную выручку, которое полностью вместе с прибылью остается у нас в Кыргызстане. То есть 100 процентов доли компании "Кумтор Голд Компани" полностью принадлежит государству. Что же касается Джеруя, то договор не выгоден для нашей страны по той причине, что Кыргызстан не владеет ни одним процентом в этом проекте. 100 процентов доли принадлежит российской компании "Альянс Алтын". То есть получается так: компания разрабатывает месторождение, платит зарплату, отчисляет социальные выплаты, включая местные бюджеты, но основная выручка полностью уходит за рубеж.

Приведу опять же пример: Кумтор ежегодно производит порядка 14 тонн золота, валовая выручка от которого составляет 840 млн долларов. Все эти средства остаются у нас. А Джеруй по результатам 2022 года, если не ошибаюсь, произвел порядка 4,6 тонн золота, прибыль от которого полностью ушла за границу. Это, конечно, не считая налоги и выплаты в местные бюджеты. Теперь другой пример: на Джеруйском месторождении имеется золота порядка 105 тонн с учетом прогноза, а конкретно балансовый запас - около 87 тонн золота. Они собираются разработать это месторождение в течение 20 лет где-то в среднем по 5 тонн золота в год. На тот момент унция золота по их расчетам стоила 1700 долларов. Валовая выручка может быть опять же по их расчетам составила 4,2 млрд долларов. Чистая прибыль при себестоимости золота 1700 долларов за унцию получается где-то 2,5 млрд долларов. Чистая прибыль остается у них полностью. На сегодняшний день цена за унцию составляет 2340 долларов. 80 тонн золота – это порядка 2,5 млн унций золота. Я посчитал с учетом сегодняшней цены за унцию валовая выручка получается более 5,5 млрд долларов, а чистая прибыль - более 3,5 млрд долларов. Если была бы наша доля в этом проекте, хотя бы 20-25 процентов, то от чистой прибыли мы получили бы свой процент.

В самой компании "Альянс Алтын" объясняют это тем, что они когда участвовали в конкурсе, мол, выполнили наше условие – заплатили за право пользования недрами 100 млн долларов. Ну, хорошо, заплатили, но вы же получите чистую прибыль в размере более 3 млрд долларов. Разве это сопоставимые суммы?

Когда был руководителем компании г-н Шубин, нас, представителей Ассоциации горнопромышленников и геологов КР, приглашали на презентацию проекта. Мы там познакомились с высокопоставленными лицами компании. Приезжал один представитель Совета директоров, можно сказать, доверенное лицо Мусы Бажаева. Мы начали им объяснять, что Джеруй в Кыргызстане является вторым крупным проектом по золотодобыче после Кумтора. Есть у нас другие проекты, тот же "Алтынкен" с китайской компанией, где мы имеем 40 процентов нашей доли. На руднике "Терексай" с турецкой компанией мы владеем 25 процентами. На тот момент китайцы собирались работать на месторождении "Макмал", где нам выделялось 30 процентов. И вот "Джеруй" единственный проект, в котором Кыргызстан не имеет ни одного процента. Они тогда согласились и сказали, что готовы разговаривать на эту тему. Тем более в это время многие оппозиционные политики неоднократно поднимали этот вопрос. Мы так и сказали тогда, что если вы выделите Кыргызстану определенный процент, то вопрос сам собой закроется. Мы даже напомнили, что заявку на месторождение "Джеруй" подавали около 4-5 компаний, которые готовы были дать Кыргызстану не менее 40 процентов, так как наша республика еще в союзные времена разведала этот рудник. Потом, когда компания "Кыргызалтын" сама хотела разрабатывать это месторождение, было потрачено порядка 5 млн долларов на этот участок. В общей сложности там было затрачено около 45 млн долларов. Это, считайте, исторические затраты и с учетом этих расходов компании соглашались на 40 процентов для Кыргызстана. Когда мы объяснили эту ситуацию руководству "Альянс Алтына", то они согласились обсудить этот вопрос. В частности, они предложили нам создать рабочую группу для переговоров с ними. Все эти моменты мы передали на тот период премьер-министру Абылгазиеву и президенту Сооронбаю Жээнбекову, но почему-то на этом все и остановилось. Я думаю, здесь имеет место политическая составляющая.

Да, Россия наш самый главный стратегический партнер и сосед. Я сам учился в России и у нас добрососедские отношения, но, тем не менее, если есть горное законодательство, то нужно, как минимум, придерживаться законов. Вот в 2015 году ОАО "Восток-геолдобыча" (Альянс Алтын) получило право на разработку месторождения Джеруй, а в нашем законодательстве говорится, что если одна компания получает лицензию на разработку и в этой компании меняются учредители, то она обязана известить об этом госструктуры и выплатить бонус не менее 10 процентов. Размер бонуса зависит от находящегося на балансе ГКЗ золота. Проще говоря, на одну тонну золота необходимо выплатить 60 тысяч долларов, а там 80 тонн лежит. Это получается более 5 млн долларов. А они 2 раза поменяли учредителей. Вначале учредителями значились Муса Бажаев и Алиджан Ибрагимов по прозвищу Граф. Потом сын Ибрагимова значился, который передал свою долю Мусе Бажаеву. Но самое удивительное, что на сегодняшний день мы не знаем, кто еще является учредителем компании помимо Бажаева. Хотя есть еще такая норма – если ты в течение одного месяца не даешь информацию, то госорган по недропользованию имеет право аннулировать лицензию.

Я никогда не ставил вопрос, что россияне должны уйти. Они, как добросовестные недропользователи, как работали, так и должны работать, но, как минимум, в рамках нашего законодательства.

Максимум, с учетом всех этих моментов можно было бы сесть за стол переговоров и сказать, что народ же на нас смотрит. Есть среди них немало и понимающих людей. Давайте закроем эту тему раз и навсегда, выделив народу Кыргызстана определенный процент с выручки. И это будет огромный плюс для самой компании, когда она сможет с открытой душой работать.

Давайте представим, что китайская компания "Алтынкен" на месторождении "Талды-Булак Левобережный" имела бы 100 процентов доли. Можно представить какой шум бы поднялся. Но наша страна на этом руднике имеет долю в 40 процентов и по результатам 2022 года китайская компания выплатила дивиденды в размере 2 млрд сомов. Это только за один год. А если брать "Джеруй", то компания "Альянс Алтын" не платит ни тыйына в качестве дивидендов. Если посчитать выплаты компании в виде налогов, в том числе и местному бюджету, то даже 1 млрд сомов не наберется, хотя "Джеруй" более крупное месторождение, чем тот же "Талды-Булак Левобережный".

А вот Кумтор после перехода государству по результатам 2023 года только Иссык-Кульскому фонду выплатил более 8 млн долларов. Потом с прошлого года они начали выплачивать Нарынскому региону более 5 млн долларов. И это только за один год.

Эти суммы, я думаю, абсолютно не сопоставимы с тем, что дает "Альянс Алтын" с Джеруя.

А вообще есть ли в мире подобные прецеденты, чтобы иностранная компания на 100 процентов владела каким-либо месторождением?

Были примеры в Монголии и Латинской Америке, но там, в конце концов, государства возвращали себе месторождения. Именно такой пример как Джеруй я не помню. В каждой стране есть иностранные компании, которые разрабатывают местные месторождения, но в любом случае государство имеет свою долю. Это нормальная мировая практика.