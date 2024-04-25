Житель Оша публично сеял межнациональную рознь. МВД бездействует

В редакцию VB.KG попало занимательное видео, снятое 16 апреля 2024 года в школе гимназии №42 "Керме-Тоо" в ходе встречи с избирателями. На ней, как нам пояснили, некий агитатор одного из кандидатов на досрочные выборы в ЖК, гражданин П. Усенов, сеет межнациональную рознь.

Выступающий позволяет себе не только откровенно враждебные высказывания в адрес кандидата другой национальности, но и настраивает против стратегического партнера КР в лице России жителей юга страны. Причем, делает это публично.

Как пояснила редакции адресат нападок, кандидат в ЖК КР Юлия Лилиенталь, вышеуказанный гражданин, якобы – человек ее оппонента Максатбека Маматкулова №12. В момент провокационных высказываний зале находились сотрудники милиции, а само мероприятие было организовано ЦИК при содействии мэрии города Ош.

Однако подобные нападки одним Усеновым не ограничились. Разжигание межнациональной розни происходило и в комментариях уже к дебатам, где выступала Лилиенталь и другие кандидаты, о чем, собственно, свидетельствуют предоставленные нашей редакции "скрины".

Но больше всего удивляет в этом вопросе позиция правоохранительных органов, которые "не усмотрели состава преступления" в подобных провокационных публичных заявлениях. Что странно, ранее Госкомитет нацбезопасности неоднократно задерживал за похожие заявления граждан. Поэтому, тот факт, что "силовые" структуры бездействуют, вызывает подозрения.

Получается, что на кандидата идет давления по национальному признаку. Напомним, в нынешнем избирательном Законе КР "О выборах КР" четко прописана необходимость и важность соблюдения в ЖК гендерной и этнической квоты. Но в настоящее время эта норма не работает. Касается, это, собственно, и нынешних кандидатов в парламент по Ошскому округу. Лилиенталь – не только единственная женщина в списке, но и представительница национального меньшинства республики.

Более того, кандидат Лилиенталь передала нам видео, где у нас возникли вопросы и к Центризбиркому. На нем видно, что у нее – единственного кандидата закрыты комментарии в соцсетях ЦИК. У других – они доступны. Что это? Случайная ошибка, сбой системы или откровенное нарушение закона?

Редакция VB.KG просит Госкомитет нацбезопасности и МВД вмешаться в ситуацию и привлечь к ответственности граждан, которые сеют раздор между народами, проживающими в нашей многонациональной стране. Тем более, еще жива в памяти история кровавых событий 2010 года, приведшая к многочисленной гибели людей в Ошских событиях и подрыву отношений с другими государствами.

Это касается и высказываний в адрес России. Напомним, буквально на днях в Кыргызстан доставили почти 400 тонн гуманитарной помощи из РФ. Очередная партия продовольствия была безвозмездно предоставлена Российской Федерацией населению юга КР. Также Российско-кыргызский фонд развития выделил 4,2 миллиона долларов на строительство малой гидроэлектростанции на реке Гульча в Алайском районе Ошской области. А правительством Российской Федерации принято решение о выделении $15 миллионов на реализацию третьей фазы проекта по развитию системы школьного питания в Кыргызстане по линии Всемирной продовольственной программы ООН на 2023 - 2026 годы. Не говоря про миллион граждан страны, которые в настоящее время трудятся в России, пополняя своими денежными переводами экономику КР.

Поэтому, подобные попытки рассорить наши страны и внести разлад в стране, должны жестко пресекаться.

Также просим ЦИК дать комментарии по поводу сомнительного сбоя с закрытием комментариев лишь у одного кандидата в ЖК.

В свою очередь, издание VB.KG берет под личный контроль вышеуказанную ситуацию. Напоминаем, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев неоднократно заявлял, что необходимо пресекать любые провокации, подрывающие основы стабильности нашего Кыргызстана. Поэтому, надеемся на соблюдение закона в этой непростой и, главное, опасной ситуации.