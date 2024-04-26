Что нового в сфере профилактики и лечения ВИЧ?

На пресс-кафе по вопросам профилактики и лечения ВИЧ в Кыргызстане, состоявшемся 26 апреля в Бишкеке, организованном Канадской правовой сетью, его участники из числа представителей СМИ, гражданского общества и медицинской общественности узнали о международной кампании Н=Н, повышающей осведомленность о пользе АРТ, в которой участвуют более 720 организаций из более 90 стран мира. Антиретровирусная терапия - метод терапии ВИЧ-инфекции, состоящий в регулярном приёме двух и более противовирусных препаратов.

Согласно Аналитической записке ВОЗ о H=H от 22 июня 2023 года, у людей, живущих с ВИЧ, с подавленной, но выявляемой вирусной нагрузкой и принимающих лекарства по назначению врача, риск передачи ВИЧ половому партнеру (партнерам) практически нулевой или незначительный.

Неопределимая вирусная нагрузка ВИЧ означает, что в телесных жидкостях содержится слишком мало ВИЧ для заражения. Любой риск передачи ВИЧ половым путем связан с вирусной нагрузкой, а неопределимость сводит этот риск к нулю. Неопределяемая вирусная нагрузка при лечении ВИЧ означает отсутствие риска передачи ВИЧ. Таким образом, АРТ не только полезна для здоровья, но и защищает партнеров, а Н=Н означает, что не нужно использовать презервативы для целей предотвращения передачи ВИЧ. Использование презервативов – это личный выбор каждого. Как вариант, совместный выбор вместе с партнером. Презервативы снижают риск передачи многих инфекций, передающихся половым путем и могут фактически предотвратить беременность. Тем не менее, в случае, если единственной проблемой является ВИЧ, то в контексте Н=Н причин продолжать использование презервативов нет. Данная защита, предоставляемая АРТ, зависит от ежедневного приема препаратов АРТ и его продолжительности. Хотя неопределяемая вирусная нагрузка под воздействием АРТ тоже снижает риск от кормления грудью, она его не устраняет. Имеются случаи, когда младенцы становились ВИЧ-положительными после кормления грудью даже в случаях, когда вирусная нагрузка матери была неопределяемой.

Большинство ведущих ученых и врачей, связанных с ВИЧ, согласны с принципом Н=Н. Они включают в себя Британскую ассоциацию ВИЧ (BHIVA), Международное общество по борьбе со СПИД (UAS) и Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. Н=Н широко известен более шести лет и входит в стандарты для лечения ВИЧ.

Говоря о прогрессе в сфере лечения ВИЧ, в 1980-х годах средняя продолжительность жизни после постановки диагноза СПИД составляла около одного года. В 1987 году зидовудин (AZT) стал первым лекарством для лечения ВИЧ, получив одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В 1995 году результаты испытания ACTG 175, показали, что комбинация двух препаратов превосходит лечение одним только AZT в предотвращении снижения количества клеток CD4+ или смерти. В 1996 году, исследователи обнаружили, что комбинированная терапия тремя препаратами может длительно подавлять репликацию ВИЧ до минимального уровня, создавая при этом высокий генетический барьер против развития лекарственной устойчивости. На сегодняшний день, Всемирная организация здравоохранения сертифицировала более современные препараты, которые имеют меньшие побочные эффекты и с режимом введения один раз в месяц.

Что касается ситуации с ВИЧ в регионе стран Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), оценочное количество людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) составляет примерно 2.0 миллиона, из них наибольшее число составляют люди, употребляющие инъекционные наркотики. С 2020 года наблюдается увеличение смертей до 46%, связанных со СПИД. 62% ЛЖВ знают о своём статусе, 51% ЛЖВ начали лечение АРВ-препаратами и 48% ЛЖВ достигли неопределяемой вирусной нагрузки.

Согласно данным Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, на 1 января 2024 года всего зарегистрировано случаев ВИЧ - 13 268, из них у граждан КР - 12 495 (7837 мужчин и 4658 женщин), в том числе детей – 761, умерло из числа зарегистрированных с ВИЧ – 3310.

Количество ВИЧ положительных людей растет ежегодно. Потребности программ по ВИЧ/СПИД учитывают: обеспечение комплексного пакета услуг по диагностике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ всех нуждающихся, включая мигрантов; внедрение механизмов дистанционного учета, консультирование и лечение для ЛЖВ – ТМ и проведение био-поведенческих исследований; профилактику среди лиц, подверженных высокому риску инфицирования ВИЧ, включая партнеров ЛЖВ, мигрантов и ряда других групп.

С 2011 года по 2023 год на профилактику ВИЧ и туберкулеза в Кыргызстане ПРООН реализовала 146 миллионов долларов США из средств Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, Туберкулезом и малярией (ГФСТМ). 90% объема профилактических программ по ВИЧ предназначался для ключевых групп населения и около 40% потребности в АРВ-препаратах (лекарства, действующие непосредственно на ВИЧ).

На 2024-2026 годы средства ГФСТМ будут направлены на профилактику ВИЧ – 4 365 857 долларов США; тестирование ВИЧ – 325 305 долларов США; консультирование по ВИЧ – 498 096 долларов США; уход и лечение ВИЧ – 4 143 974 долларов США; лечение ТБ – 10 211 009 долларов США; социальные факторы – 1 168 794 долларов США; управление программой – 7 136 786 долларов США.

Растёт устойчивость финансирования и со стороны государственного бюджета. Если в 2017 году на лечение ВИЧ-инфекции из государственного бюджета было выделено дополнительное финансирование в размере $300 тысяч, то в 2023 году рассчитано было выделить $3 млн 90 тысяч (по курсу 87,40).

В 2021-2022 годах в Кыргызстане был пересмотрен ряд базовых кодексов и законов, в том числе три ключевых закона в сфере здравоохранения - "О здравоохранении", "Об охране общественного здоровья" и "Об обращении лекарственных средств", которые включали 15 действующих законов, в том числе "О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике". Республика" и "О защите населения от туберкулеза". Дальнейшие шаги предполагают пересмотр всех подзаконных актов для обеспечения расширения услуг по борьбе с ВИЧ и туберкулезом, а также пересмотр программы гарантированного государством пакета льгот, перечня жизненно важных лекарств, внедрение закупок лекарств через международные платформы, институционализация программ снижения вреда и т.д.

Автор: Елена Баялинова