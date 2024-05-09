С начала года за нарушение ПДД в бюджет Кыргызстана поступило 170 млн сом

Под руководством начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения полковника милиции Женишбека Джоробекова было проведено оперативное совещание с участием начальников ОБДД 7 областей по подведению итогов работы за четыре месяца, предупреждению дорожно-транспортных происшествий и подготовке к летнему туристическому сезону.

С начала года на территории страны выявлено 372 тысяч 246 фактов нарушений правил дорожного движения, в государственный бюджет поступило 170 млн. 075 тысяч 395 сомов.

Среди них:

- 4 тысячи 836 водителей за рулём в состоянии алкогольного опьянения;

- 143 водителя, совершивших автохулиганство;

- 5 тысяч 807 водителей за рулем без соответствующих документов;

- 21 тыс. 330 фактов нарушений с участием пешеходов;

- 1044 водителя, за тонировку;

- 189 тысяч 323 водителя, не соблюдающих дорожные знаки;

- 54 тысячи 936 водителей, нарушивших другие правила дорожного движения.

Также за различные нарушения правил дорожного движения было оштрафовано 31 тысяча 690 автомобилей.

В завершение совещания руководитель ГУОБДД отметил имеющиеся недостатки и поставил ряд задач по их устранению, усилению профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, а также соблюдению порядка и законности среди личного состава.