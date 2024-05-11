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Железнодорожная таможня "Северная" пресекла попытку ввоза марихуаны

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушений таможенных правил Железнодорожной таможни "Северная" в ходе проведения таможенного контроля с помощью служебно-розыскной собаки среди почтовых отправлений, выявлена и задержана почтовая посылка (коробка) прибывшая на имя А.И.. В данной коробке были обнаружены 8 черных пакетиков со специфическим запахом, согласно заключению экспертизы – "марихуана". Общий вес составил 3,608 кг. Об этом сообщает пресс-служба таможенной службы КР.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП и собранные материалы переданы в Министерство внутренних дел Кыргызской Республики.

Отметим, таможенной службой совместно с другими правоохранительными органами, на постоянной основе проводятся профилактические работы в целях пресечения преступлений, связанных с незаконным перемещением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также новых психоактивных веществ на каналах железнодорожных перевозок, почтовых и экспресс-курьерских сообщений.


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URL: https://www.vb.kg/437011
Теги:
наркотики, Кыргызстан, таможня
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