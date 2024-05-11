Акылбек Жапаров: На развитие Балыкчы в 2025 году будет выделен 1 млрд сомов

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область провел совещание по обсуждению плана развития города Балыкчы.

В частности, планируется реконструкция муниципальной гостиницы, строительство асфальтобетонного и железобетонного завода, создание детского сада на 150 мест в здании бывшего ресторана, создание современной арт-галереи, IT-библиотеки, реконструкция ряда городских улиц.

Кроме того, руководство города заинтересовано в создании муниципального хаба для большегрузных машин, парка, строительства дома для работников бюджетных организаций и социально уязвимых слоев населения, реконструкции ирригационной и дренажной систем.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров отметил, что на представленный план городу будет выделено 300 млн сомов.

Он подчеркнул, что в следующем году на развитие Балыкчы будет выделен 1 млрд сомов и поручил мэрии подготовить 3-летний план развития города.

Далее глава кабмина ознакомился с состоянием помещения, где планируется открыть детский сад на 150 мест. Также заслушана информация по проектам реконструкции автовокзалов городов Каракол и Балыкчы.

Кроме того, он проинспектировал ход ремонтных работ автодороги Балыкчы-Барскоон.