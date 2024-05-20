Задержан экс-директор ГУ Кадастр Узгенского района за связь с членом ОПГ

Задержан бывший глава сельской управы Жылалды, экс-директора ГУ Кадастр Узгенского района Ошской области гражданин А.Р.Т., который будучи руководителем государственного органа Узгенского района носил передачки в СИЗО члену ОПГ, известного в криминальном мире по прозвищу "Казак". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других должностных лиц, причастных к данному преступлению.

Следует отметить, что в ноябре 2023 года председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев упоминал с трибуны ЖК КР именно про вышеуказанного экс-директора ГУ Кадастр Узгенского района "А.Р.Т.", у которого были связи с членом ОПГ по прозвищу "Казак".