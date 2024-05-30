Погода
$ 87.60 - 88.42
€ 94.80 - 95.75

В КР 32 особых территорий с неповторимыми ландшафтами, флорой и фауной

180  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представляя первый в стране free-фотобанк уникальных природных территорий Кыргызстана, созданный Союзом фотожурналистов в рамках проекта MAP.KG, директор департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Азамат Кенжебаев пояснил, что в Кыргызстане в настоящее время существует 22 особо охраняемых природных территорий и более 60 заказников, ботсадов и других объектов.

"На этих участках сотрудники ведомства проводят работу по сохранению местных, эндемичных, субэндемичных и исчезающих видов флоры и фауны", – добавил он.

Страновой координатор программы сохранения очагов биоразнообразия в Центральной Азии Михаил Яковлев проинформировал, что на данном сайте можно ознакомится с 32 локациями в Кыргызстане, где каждая представляет собой сочетание неповторимых ландшафтов, флоры, фауны (включая и виды, занесенные в Красную книгу), а также историко-культурных достопримечательностей.

Член Союза фотожурналистов, фонда "ЭкоМиР" Гамал Соронкулов добавил, что важной целью проекта также стало содействие развитию экотуризма в регионах страны.

"В настоящее время на MAP.KG представлены не только описания и фотографии великолепной природы, но также истории о местных туристических объектах и людях-хранителях, стоящих на страже территорий, которые, по словам профессора Эмиля Шукурова, являются зонами создания и воспроизводства условий для существования Жизни", – отметил он.

В свою очередь начальник отдела особо охраняемых территорий Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Азат Осмонов сообщил, что перед страной стоит задача до конца года увеличить площадь особо охраняемых природных территорий до 10%, в настоящее время площадь составляет 7,5%.

"Нынешний показатель очень низкий. Мы сейчас с неправительственными организациями и Институтом биологии НАН КР проводим работу в данном направлении. Мы планируем создать новые охраняемые природные территории в Нарынской, Ошской и Баткенской областях", – сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437256
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  