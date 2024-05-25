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"Кыргыз почтасы" поднялось с 98-го на 29-е место в мировом рейтинге

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Министерство цифрового развития Кыргызской Республики информирует, что ОАО "Кыргыз почтасы" достигло значительных успехов в рейтинге развития почтовых администраций стран-членов Всемирного почтового союза (ВПС), заняв в 2023 году 29-е место среди 172 стран-членов пятого уровня Международного бюро Всемирного почтового союза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2020 году ГП "Кыргыз почтасы" занимало в этом рейтинге 98-е место, в 2021 году ОАО "Кыргыз почтасы" поднялось на 65-е место, а в 2022 году - на 60-е место. Таким образом, за последние три года ОАО "Кыргыз почтасы" поднялось с 98-го на 29-е место.

Этот важный результат стал возможным, благодаря нашим систематическим усилиям и активной модернизации почтовой инфраструктуры, а также внедрению множества новых проектов, направленных на улучшение обслуживания, ускоренной доставки почтовых отправлений и расширение возможностей ОАО "Кыргыз почтасы".

В целях развития трансграничной электронной торговли и ускорения пропуска международного почтового обмена был создан "Зеленый коридор" для транспортных средств почтовых служб Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики. Состоялся запуск представительства места международного обмена за границей в Германии, Австрии, Эстонии, Латвии для обеспечения быстрой и эффективной доставки международных почтовых отправлений.

Кроме того, для более эффективной обработки растущего объема почтовых отправлений товаров электронной коммерции и обеспечения высокого качества обслуживания клиентов ОАО "Кыргыз почтасы" активно ведет работу в области информационных технологий, что обеспечило внедрение внутренних цифровых автоматизированных систем на базе ОАО "Кыргыз почтасы".


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URL: https://www.vb.kg/437338
Теги:
Кыргызпочтасы, рейтинг
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