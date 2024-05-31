Садыр Жапаров выступил с обращением по поводу нехватки рабочей силы в КР

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в социальной сети выступил с обращением по поводу нехватки рабочей силы в стране.

"Уважаемые кыргызстанцы!

По всей стране не хватает рабочей силы. Швейные цехи, строительные компании и другие предприятия, которые активно работали последние два года, начали приостанавливать свою деятельность.

Поступают обращения о нехватке сотрудников в сфере обслуживания, и руководители компаний просят увеличить квоты для работников, приезжающих из-за границы.

Поэтому пришлось обратиться с таким сообщением. Тем, кто не может найти работу, следует обратиться в Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Они предложат вам работу. Зарплаты составляют 20 000–30 000 сом (в зависимости от квалификации и объема работы могут быть и выше).

На ваши вопросы по поводу работы ответят соответствующие специалисты Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Получить информацию по телефону можно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (суббота и воскресенье – выходные дни).

Контактный телефон: 1899", - написал глава государства.