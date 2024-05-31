Погода
$ 87.78 - 88.22
€ 94.80 - 95.75

Садыр Жапаров выступил с обращением по поводу нехватки рабочей силы в КР

403  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в социальной сети выступил с обращением по поводу нехватки рабочей силы в стране.

"Уважаемые кыргызстанцы!

По всей стране не хватает рабочей силы. Швейные цехи, строительные компании и другие предприятия, которые активно работали последние два года, начали приостанавливать свою деятельность.

Поступают обращения о нехватке сотрудников в сфере обслуживания, и руководители компаний просят увеличить квоты для работников, приезжающих из-за границы.

Поэтому пришлось обратиться с таким сообщением. Тем, кто не может найти работу, следует обратиться в Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Они предложат вам работу. Зарплаты составляют 20 000–30 000 сом (в зависимости от квалификации и объема работы могут быть и выше).

На ваши вопросы по поводу работы ответят соответствующие специалисты Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Получить информацию по телефону можно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (суббота и воскресенье – выходные дни).

Контактный телефон: 1899", - написал глава государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437442
Теги:
Садыр Жапаров, трудоустройство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  