Садыр Жапаров выступил с обращением по поводу нехватки рабочей силы в КР

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в социальной сети выступил с обращением по поводу нехватки рабочей силы в стране.
"Уважаемые кыргызстанцы!
По всей стране не хватает рабочей силы. Швейные цехи, строительные компании и другие предприятия, которые активно работали последние два года, начали приостанавливать свою деятельность.
Поступают обращения о нехватке сотрудников в сфере обслуживания, и руководители компаний просят увеличить квоты для работников, приезжающих из-за границы.
Поэтому пришлось обратиться с таким сообщением. Тем, кто не может найти работу, следует обратиться в Министерство труда, социального обеспечения и миграции.
Они предложат вам работу. Зарплаты составляют 20 000–30 000 сом (в зависимости от квалификации и объема работы могут быть и выше).
На ваши вопросы по поводу работы ответят соответствующие специалисты Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
Получить информацию по телефону можно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (суббота и воскресенье – выходные дни).
Контактный телефон: 1899", - написал глава государства.