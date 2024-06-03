Информация о выданных кредитах по проекту "ФСХ-12" на 31 мая 2024 года

Минсельхоз Кыргызстана опубликовал краткую информацию о выданных кредитах по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 12" на 31 мая 2024 года.

1. По категории "Растениеводство" всего выданы 852 кредитов на общую сумму 270480,0 тыс. сом из них:

по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 420 кредитов 128105,0 тыс. сом;

– ОАО "РСК Банк", 432 кредитов 142375,0 тыс. сом.

2. По категории "Животноводство" всего выданы 5812 кредитов на общую сумму 2391149,0 тыс. сом из них:

по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 3158 кредитов 1285544,0 тыс. сом;

– ОАО РСК "Банк", 2654 кредитов 1105605,0 тыс. сом.

3. Всего по 2 категориям выданы 6664 кредитов на общую сумму 2661629,0 тыс. сом.

– ОАО "Айыл Банк", 3578 кредитов 1413649,0 тыс. сом;

– ОАО РСК "Банк", 3086 кредитов 1247980,0 тыс. сом.