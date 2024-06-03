Погода
$ 87.65 - 88.38
€ 94.62 - 95.52

Информация о выданных кредитах по проекту "ФСХ-12" на 31 марта 2023 года

179  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Минсельхоз Кыргызстана опубликовал краткую информацию о выданных кредитах по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 12" на 31 мая 2024 года.

1. По категории "Растениеводство" всего выданы 852 кредитов на общую сумму 270480,0 тыс. сом из них:

по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 420 кредитов 128105,0 тыс. сом;

– ОАО "РСК Банк", 432 кредитов 142375,0 тыс. сом.

2. По категории "Животноводство" всего выданы 5812 кредитов на общую сумму 2391149,0 тыс. сом из них:

по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 3158 кредитов 1285544,0 тыс. сом;

– ОАО РСК "Банк", 2654 кредитов 1105605,0 тыс. сом.

3. Всего по 2 категориям выданы 6664 кредитов на общую сумму 2661629,0 тыс. сом.

– ОАО "Айыл Банк", 3578 кредитов 1413649,0 тыс. сом;

– ОАО РСК "Банк", 3086 кредитов 1247980,0 тыс. сом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437454
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  