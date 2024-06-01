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Завод в Бишкеке за 3 недели экспортировал в Китай более 20 тонн шерсти

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На сегодняшний день шерсть не выбрасывается, а становится ценным продуктом. По сообщению пресс-службы Минводсельхоза КР, предприятие, которое в настоящее время работает на территории завода имени Фрунзе в городе Бишкек, с 6 мая выпустило первую продукцию на экспорт в Китай. За последние три недели в указанную страну из Кыргызстана было экспортировано более 20 тонн шерсти.

При этом предприятие успешно экспортирует за границу не только шерсть, но и готовую продукцию из нее. Сегодня шерстяное предприятие Фрунзенского завода закупает белую шерсть по цене 60-100 сомов за килограмм, черную шерсть по 10-15 сомов. Из переработанной шерсти производят национальную одежду, одеяла, различные изделия из войлока.

Отметим, что ранее заместитель Председателя Кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев неоднократно отмечал, что для подъема сельскохозяйственной отрасли перерабатывающей промышленности придается особое значение. Одним из таких направлений является переработка шерсти. В результате этого необходимо повысить доходы наших граждан, которые держат скот в сельской местности, за счет увеличения ценности выбрасываемой шерсти.


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URL: https://www.vb.kg/437455
Теги:
Китай
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