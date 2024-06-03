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Советник по культуре посольства Турции встретилась с журналистами

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках Всемирного дня завтрака, инициированного ЮНЕСКО, советник по культуре посольства Турции Солмаз Хаберал провела встречу с кыргызстанскими журналистами. Мероприятие прошло в Бишкеке и было направлено на укрепление культурных связей и обмен опытом между Турцией и Кыргызстаном.

Солмаз Хаберал обсудила с журналистами вопросы культурного сотрудничества и поделилась планами посольства на предстоящие мероприятия. В ходе встречи были затронуты темы культурных обменов, организации совместных мероприятий и проектов, направленных на укрепление дружбы между двумя странами.

Журналисты выразили интерес к культурному наследию Турции и отметили важность подобных встреч для укрепления двусторонних отношений. Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, способствуя дальнейшему развитию сотрудничества между Турцией и Кыргызстаном.

Всемирный день завтрака, инициированный ЮНЕСКО, отмечается ежегодно с целью привлечь внимание к важности завтрака как основного приема пищи и способствовать формированию здоровых привычек питания по всему миру.


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URL: https://www.vb.kg/437514
Теги:
СМИ, Турция, Кыргызстан, журналисты
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