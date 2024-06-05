В Тибете озера за 30 лет увеличились на 10 тыс. кв. км из-за потепления

Площадь озер на Цинхай-Тибетском нагорье в связи с глобальным потеплением увеличилась за последние 30 лет на 10 тыс. кв. км. Об этом сообщила газета China Daily со ссылкой на исследование Академии наук Китая (АНК)

Как уточняется в материале издания, по прогнозам ученых КНР, даже при сравнительно небольших выбросах в атмосферу к концу XXI века указанные водоемы могут стать шире еще на 20 тыс. кв. км. Это приведет к повышению уровня озер в Тибете примерно на 10 м, а объем наполняющей их воды увеличится на 652 млрд тонн. Таким образом, интенсивность наполнения водоемов на самом высокогорном плато в мире, как отмечается, будет в четыре раза выше, чем за последние 50 лет.

По словам сотрудника Научно-исследовательского института Цинхай-Тибетского нагорья АНК Чжан Гоцина, подобное расширение озер повышает риск стихийных бедствий, отражается на экосистемах и биоразнообразии. По мнению его коллеги Сюй Фэнлиня, если выбросы в атмосферу будут интенсивными, площадь водоемов в северной части равнины может удвоиться, в центральной - вырасти на 50%.

Как уточнил Сюй Фэнлинь, расширение озер в Тибете грозит увеличением объема парниковых газов в атмосфере и еще больше ускорит глобальное потепление.

Согласно официальным данным, на Цинхай-Тибетском нагорье насчитывается 60 тыс. озер, площадь которых достигает 50 тыс. кв. км. На них приходится более 50% площади водоемов Китая.

Источник: ТАСС