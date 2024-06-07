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В сезон варенья цены на сахар могут вырасти в КР на 10 процентов

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- Светлана Лаптева
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Председатель совета директоров сахарного завода "Кошой", член совета директоров ОАО "Каинды Кант" Алмазбек Алтыбаев отвечая на вопрос о том как отразится запрет на экспорт сахара Россией и Казахстаном на рост цен на сладкий продукт, рассказал, что по его мнению, именно из-за этого фактора цены не вырастут. А цена на сахар может колебаться в сезон варенья.

По его словам, на данный момент, цена на российский сахар на рынке составляет 70-71 сомов, а кыргызстанский стоит 72,20 сомов.

"Однако, в сезон варенья, цены могут вырасти, примерно на 10%. Это максимум. В случае, если произойдет резкий рост цены на этот продукт, Антимонопольный комитет будет реагировать. Но мы надеемся, что сильного ажиотажа не будет", – сказал он.

Он напомнил, что в республике никто не отменял соглашение "о социальном сахаре", речь идет о том, что переработчики Антимонопольный комитет, торговые сети в предыдущий кризис достигли договоренности о том, что любой гражданин может приобрести в сетях свой заветный килограмм сахарного песка по социальной цене. А антимонопольный комитет отслеживает чтобы стоимость сахара не превышала 10 процентов.

Журналисты уточнили касается ли это всех регионов страны. На что Алмазбек Алтыбаев рассказал, что та, в Оше у них есть склад и там цена выше только на 2 сома за килограмм, включая расходы на дорогу.

Алтыбаев заявил, что запасов сахара в республике достаточно, чтобы покрыть все потребности.


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URL: https://www.vb.kg/437571
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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