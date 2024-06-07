На Балтийском море начались крупнейшие в истории морские учения НАТО

Более 50 кораблей, десятки самолетов, вертолетов и тысячи солдат НАТО начали в среду крупнейшие морские учения НАТО Baltops 2024, сообщает СМИ.

Впервые в истории учения в бассейне Балтийского моря проходят в подобном масштабе. Всего принимают участие силы из 20 стран альянса.

Учения, ориентированные на бассейн Балтийского моря, начались в среду и продлятся до 20 июня.

По данным шведской армии, они сосредоточатся на водах между Готландом, Рижским и Ботническим заливами.

Задачи в рамках учений также будут выполняться на полигонах в Германии, Польше, Швеции и Литве.