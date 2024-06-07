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Ежегодный доход от канала Кош-Тепа в Афганистане оценили в 500 млн долларов

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Ввод в эксплуатацию канала Кош-Тепа (Куш-Тепа) будет приносить Афганистану доход в среднем $500 млн ежегодно. Об этом в комментарии Tolonews заявил афганский эксперт в области управления водными ресурсами Наджибулла Садид.

"Куш-Тепа и все его вспомогательные каналы после завершения строительства могут приносить Афганистану годовой доход в размере от $470 до $550 млн", - сказал Садид.

По мнению экспертов издания, с завершением строительства этого канала Афганистан достигнет самодостаточности в производстве пшеницы, экономику страны ожидает значительный прогресс.

В Национальной коропорации развития Афганистана сообщили, что строительство водозаборного сооружения канала Кош-Тепа продвинулось на 50%, прогресс в земляных работах во второй фазе составил 30%. Стоимость земляных работ во второй фазе строительства канала, который к концу года, как ожидается, достигнет района Андхой в провинции Фарьяб, оценивается в 20 млрд афгани (свыше $283 млн).

ℹ️ Канал Кош-Тепа строят с марта 2022 года. В Афганистане заявили, что он необходим для орошения 555 тысяч гектаров неплодородных районов севера Афганистана, чтобы выращивать тут пшеницу и подсолнечник.

Канал будет брать начало в уезде Калдар провинции Балх, граничащей с Узбекистаном, и проходить по провинции Джаузджан до района Андхой провинции Фарьяб. Его длина составит 285 км, ширина - 100 м.

Власти Узбекистана неоднократно выражали обеспокоенность тем, что канал окажет неблагоприятное воздействие на сельское хозяйство республики. По мнению специалистов, Кош-Тепа также усугубит катастрофу Аральского моря, отводя воду из Амударьи. В международной экологической коалиции "Реки без границ" (Rivers without Boundaries) предупредили, что ввод канала в эксплуатацию станет ударом по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи. После достройки Кош-Тепа сможет забирать около 20% водного стока реки Амударья для орошения сельскохозяйственных земель Афганистана, а его воздействие на летнее маловодье на Амударье усугубится из-за перераспределения стока со стороны Рогунской ГЭС, сооружаемой выше по течению в Таджикистане.

В сентябре 2023 года на саммите Международного фонда спасения Арала президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил привлечь Афганистан в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов. В ответ на это глава министерства водных ресурсов и энергетики в правительстве талибов* Абдул-Латиф Мансур заявил, что нынешние власти Афганистана не ограничены какими-либо соглашениями по поводу забора воды из Амударьи.

В середине октября того же года талибы заявили о завершении строительства первого участка канала и начале второй фазы проекта. Они попросили страны региона, особенно Узбекистан, не беспокоиться по поводу канала и заявили, что готовы решать вопросы "по дипломатическим каналам".

Источник: Фергана


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