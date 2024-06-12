Сборная КР по футболу впервые вышла в третий раунд отбора на Чемпионат мира

Сборная Кыргызстана по футболу впервые вышла в третий раунд отбора на Чемпионат мира.

Матч со сборной Омана завершен со счетом 1:1. В итоге в группе D отечественная сборная заняла второе место и вышла в третий этап квалификации на Чемпионат мира - 2026, а также досрочно гарантировала свое участие в финальной части Кубка Азии – 2027.

Отметим, в третьем этапе квалификации на ЧМ 18 команд будут разбиты на три группы по шесть команд, где каждая команда сыграют по две игры - "дома" и "в гостях". По итогам две лучшие команды из каждой группы напрямую проходят в финальную часть Чемпионата мира. В свою очередь, команды, занявшие третьи и четвертые места, проходят в четвертый раунд.

Источник: Кабар