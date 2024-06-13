Коллектив автобазы скорой помощи в Бишкеке выступил против нового директора

Водители автобазы скорой помощи при Министерстве здравоохранения КР недовольны назначением нового директора Женишбека Жээнбаева. Об этом редакции vb.kg сообщил начальник отдела гражданской обороны данного учреждения Мырза Асанов.

По его словам, на эту должность хотели назначить главного инженера Азата Айманова.

"Однако, каким-то образом, Жээнбаев, никого не уведомив, подал свое заявление о назначении. Из-за недовольства коллектива его назначение было приостановлено, и исполняющим обязанности назначили главного инженера Азата Айманова. Позже полномочия Жээнбаева и Айманова были приостановлены. Но 5 июня Жээнбаев вновь приступил к обязанностям директора.

"Ранее Жээнбаев трудился инженером по технике безопасности дорожного движения. Он выполнял свои обязанности поверхностно и общался с коллективом лишь в чрезвычайных ситуациях. В настоящее время в нашем учреждении трудятся более 200 человек, и многие недовольны, что чиновник, который в свое время был задержан при получении взятки, возглавил большой коллектив. Мы недовольны этим решением и хотим обратиться сначала к министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву. Если не будет никаких результатов, то мы намерены обратиться к руководству страны в лице президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева", - заявил Асанов.