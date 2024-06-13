10 лет ЕАЭС. Интеграция в Евразии от истоков до XXI века

Геополитические и геоэкономические вызовы Кыргызстану, России, Казахстану и другим странам евразийского пространства в XXI в., затрагивают многие сферы внешней и внутренней политики, экономики, демографии, культуры. Вопросы безопасности и сохранения идентичности в условиях трансформации мировой политической системы, потребности органичного устроения евразийского пространства, как гаранта международной стабильности, заставляют нас обратиться к фундаментальным основаниям Евразийской цивилизации. Для стран евразийского пространства процесс интеграции - это вопрос судьбоносный: или мы станем "мостом" между Западом и Востоком, или наше жизненное пространство станет полем сражений между ними.

Решение поставленной задачи возможно на основе Евразийской идеи. Как цивилизационная основа объединения единого географического, этнокультурного и экономического пространства Евразии, она зародилась задолго до ее осмысления в общественно-политической мысли. На протяжении истории в среде евразийских народов складывались и преемственно закреплялись этнокультурные традиции, которые, имея зачастую различные истоки, постепенно формировали этнически существенные особенности, в той или иной мере, присущие всем евразийским народам.

Историческая практика великих держав Евразии (скифских и тюркских каганатов, Монгольской и Российской империй, СССР) позволяет выделить следующие основы евразийской цивилизационной идеи: принципы безопасности, экономического процветания, ценность единой евразийской государственности и культуры, общенационального единства, сильной централизованной власти, сохранения этнокультурного своеобразия территорий и народов Евразии, принципы уважения этнических и конфессиональных различий.

Исследование и осмысление огромных пластов знаний истории, археологии, этнографии, исторической географии, этнологии, языкознания, помогло представителям евразийской общественно-политической мысли ХХ в. (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, Н.Н. Алексеев, Л.Н. Гумилев и др.) выявить самобытность социально-этнической и психологической основы евразийской общности, и сформировать целостную евразийскую цивилизационную концепцию (включающую географо-экономический, историко-культурный и политико-правовой аспекты).

Лейтмотивом классической евразийской научной и общественно-политической мысли, стали цивилизационный подход, призыв к объективному отношению ко всем народам, населяющим Евразию, к учету сочетания европейского и азиатского начал в Евразии, этно-конфессиональной толерантности, и построения "общеевразийского дома".

Евразийская цивилизация представляет собой особую географическую, этническую, культурно-историческую целостность, появившуюся в результате многопланового этнополитического и культурно-исторического синтеза народов Востока и Запада, построенного на сочетании национальной самобытности с евразийской идентичностью – Единство в многообразии. Сохранение евразийского культурного кода обеспечит идентичность и преемственность развития народов Евразии в условиях вызовов XXI века.

Страницы общей истории полны примеров великих достижений, которые стали возможны благодаря сплочению народов Евразии в решении общих задач, будь то мирное экономическое строительство сотен предприятий, домов, школ, больниц, городов и сёл. Или единение всех народов в борьбе с мировым злом – фашизмом в период Великой Отечественной (Второй мировой) войны.

Так общая на всех Победа 9 мая 1945 г. стала возможной, в том числе благодаря тому, что на фронт были призваны более 363 тысяч кыргызстанцев, каждый четвертый житель страны. Из лучших сынов Кыргызстана была сформирована знаменитая 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора И.В. Панфилова - бывшего военкома Кыргызской ССР. На территории Кыргызстана были сформированы 385-я стрелковая дивизия, 4-я стрелковая бригада, 40-я и 153-я отдельные стрелковые бригады и другие подразделения. На фронтах Великой Отечественной войны погибло около 100 тысяч выходцев из республики. Среди кыргызстанцев был достаточно высокий процент героев - орденами и медалями награждены более 150 тысяч человек, из них 74 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 21 воин награжден орденом Славы трех степеней. Кроме того свыше 30 тыс. мобилизованных кыргызстанцев были направлены на предприятия военной промышленности за пределы республики, в основном на Урал. Материалы архивов Перми, Екатеринбурга, Челябинска хранят бесценные документы эпохи. И их уникальная судьба еще ждет своих исследователей.

Во время Великой Отечественной войны в республику также было эвакуировано 300 тыс. человек и оборудование более 30 промышленных предприятий из временно оккупированных районов Украины, России и Беларуси. Нельзя не отметить и подвиг Токтокун Алтыбасаровой, принявшая на свое попечение в годы Великой Отечественной войны 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда

Вместе со всеми братскими народами воины - кыргызстанцы прошли весь трудный и героический путь борьбы с фашизмом.

Политический и экономический кризис конца ХХ в. стал причиной распада СССР и очередного переформатирования карты Евразии, заложив территориальные споры на десятилетия вперед. Распад столетиями складывавшихся хозяйственных связей отбросил уровень жизни еще недавно второй экономики планеты, в список стран третьего мира.

Однако, наряду с процессами дезинтеграции, стали зарождаться и попытки воссоздания евразийского цивилизационного пространства на новом уровне.

Уже в 1994 г. Н.А. Назарбаев предложил создать Евразийский Союз на принципах равноправия и четырех свобод (трудовой силы, капиталов, товаров и услуг). Который 20 лет спустя реализовался 29 мая 2014 в Договор о создании ЕАЭС.

Сегодня, когда мы отмечаем 10 -летие ЕАЭС, можно с уверенностью сказать, что для Кыргызстана это был наилучший выбор. Согласно статистике Евразийской экономической комиссии, за эти годы экспорт Кыргызстана в страны ЕАЭС вырос втрое. За годы существования Союза его ВВП увеличился на 12%, промышленное производство выросло почти на 20%, а сельское хозяйство – на 25%. Одновременно товарооборот с третьими странами у участников ЕАЭС увеличился на 60% (около $923 млрд), а объем взаимной торговли – почти в два раза (до $89 млрд). Темпы роста ВВП ЕАЭС за 2023 г. составили около 4%! Подобные успехи тем более впечатляющи, если учесть, в каком социально-экономическом, а иногда и политическом положении находились страны "пятерки" до появления Евразийского экономического союза.

Успехи евразийской интеграции ежегодно демонстрируются на Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ - пространство для построения конструктивного диалога между руководством глобальных корпораций, представителями органов государственной власти, международными экспертами и СМИ. Форум укрепляет важную роль Евразийского союза (ЕАЭС, куда входит и Кыргызстан) в общемировой экономике и геополитике. Кыргызстану, чья экономика тесно связана с Россией, участие в ПМЭФ и подобных масштабных мероприятиях помогает выстраивать взаимовыгодное сотрудничество, развивать долгосрочные бизнес-стратегии и применять лучшие практики по цифровизации, что дает кыргызстанским компаниям солидные финансовые дивиденды, служит стимулом для увеличения объема выпуска востребованных товаров, а также способствует созданию новых рабочих мест. Так, благодаря ЕАЭС, торговля России и Кыргызстана достигла более 270 млрд рублей и прирастает около 37% в год, а ежегодный объем прямых инвестиций составил 10 млрд. рублей.

Сегодня на новом уровне развиваются такие концепты классического евразийства как "цивилизационный культуроцентричный подход", "полицентризм" ("многополярность", поддерживающая через систему стратегических альянсов (ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ, БЕП и др.), равновесие мира), "экономическая безопасность" (экономическое саморазвитие и континентальный экономический союз стран Евразии), дифференцированный частно-государственный подход в экономике, государственно-частное партнерство, "хозяйнодержавие" (холизм, социальная ответственность бизнеса и экологизм), "гарантийное государство" (общество служения социальной справедливости), "идеократия" (приоритет вневременных традиционных религиозно-этико-гуманистических ценностей и общенациональных интересов), "общеевразийский дом" (пространство коллективной безопасности и совместного экономического процветания, где интегрирующая роль трансконтинентальных торговых путей, связывает в одну систему основные хозяйственные миры Востока и Запада, при равноправном сотрудничестве на основе культурного плюрализма и уважения суверенитета стран).

Признание единственно перспективным для Евразии самостоятельного развития, опирающегося на национально-культурные традиции, ценности (этико-гуманистический традиционализм, принципы верховенства закона и социальной справедливости) и опыт многовекового взаимодействия евразийских народов, дополненные постиндустриальной технологической модернизацией и созданием нового центра геоэкономики в Евразии (наряду с Евро-Атлантикой и Азиатско-Тихоокеанским регионом).

Сегодня идейное евразийское наследие получило новый импульс в проектах евразийской интеграции Евразийского Экономического союза (ЕАЭС) и макроконтинентальной экономической интеграции Большое Евразийское партнерство (БЕП).

ЕАЭС построен на основе принципов высказанных президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым еще в 1994 г. - верховенство национального суверенитета, уважения территориальной целостности, неприкосновенности политического режима, добровольности интеграции, поэтапности, готовности страны к участию, обоюдной выгоде государств, превосходства экономического начала процесса объединения над политическим, равноправия и коллективной защиты интересов.

Для развития России и стран ЕАЭС в качестве нового центра геоэкономики, министр по интеграции и макроэкономике Евразийского союза Евразийской Экономической комиссии, академик С.Ю. Глазьев считает важным: 1) создание системы стратегического планирования, способной выявлять перспективные направления экономического роста, а также направлять деятельность государственных институтов развития на их реализацию; 2) формирование каналов финансирования производственно-технологических комплексов нового технологического уклада и сфер потребления их продукции; 3) "настройку" макроэкономической политики на обеспечение благоприятных условий для осуществления научно-технической и инновационной деятельности.

По мнению экспертов (С.Ю. Глазьев, Е.Ю. Винокуров, И.Н. Тимофеев, С.Е. Караганов и др.), региональные интеграционные проекты евразийского пространства должны стать не взаимоисключающими, а взаимодополняющими. Чтобы в условиях роста мировой экономической и политической нестабильности усилить эффект от интеграции, необходимо осуществить меры по развитию и освоению внутреннего евразийского пространства ЕАЭС (завершить формирование единого рынка товаров и услуг; максимально ликвидировать и/или унифицировать нетарифные барьеры внутри союза; эффективно координировать макроэкономическую политику, включая валютно-финансовые вопросы, развивать инфраструктуру, промышленную политику, АПК, рынок труда, единое пенсионное пространство, активизировать научное и образовательное сотрудничество); расширить количество участников Евразийского Союза, создать сеть зон свободной торговли и соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве (ЕАЭС и КНР, ЕАЭС и АСЕАН, и др.), выстроив отношения, в том числе, и с ключевыми торгово-инвестиционных партнерами.

Согласно расчетам экспертов, примерно к 2030 г. зона свободной торговли в рамках ШОС должна превратиться во Всеобъемлющее экономическое партнерство на базе интеграции ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и БРИКС. А к 2040 г. может быть образованно Большое Евразийское партнерство для всего континента.

Концепт единого пространства континентальной безопасности и развития основанного на принципах суверенного равенства, многополярности, уважении ко всем культурам, религиям и цивилизациям, инклюзивном и недискриминационном международном сотрудничестве, предотвращения распространения эпидемий, религиозного экстремизма и терроризма, и может стать одним из "становых хребтов" нового, более рационального и справедливого миропорядка .

Автор: руководитель экспертно-аналитического центра "Мейкин" Зарина Уметалиева