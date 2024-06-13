Подключите заранее. Смотрите ЕВРО-2024 вместе с Saima на скорости до 300 Мб

Подключайте премиум-тариф от Saima Telecom за 1 180 сомов в месяц и смотрите ЕВРО-2024 на скорости до 300 Мбит/с.

Прямые эфиры Чемпионата Европы по футболу по традиции покажет национальный телеканал "УТРК Спорт".

Очевидные преимущества просмотра футбола через интерактивное телевидение – это возможность поставить на паузу и пересмотреть голевую ситуацию, если вас отвлекли.

Помимо стабильно высокой скорости, премиум-тариф включает следующие сервисы:

Более 220 ТВ-каналов; Пять онлайн-кинотеатров: ETNOMEDIA, START, MORE.TV, PREMIER, О!КИНО; Возможность подключить пять устройств к одному аккаунту; Просмотр YouTube прямо с телевизора.

ТВ-приставку вы можете получить БЕСПЛАТНО в ответственное хранение.

При необходимости в аренду выдаётся высокопроизводительный роутер всего за 100 сомов в месяц.

Для подключения напишите или позвоните по указанным номерам или на сайт saimatelecom.kg:

0708 909 000 (WhatsApp/Telegram и звонки); 0554 909 900.

Приготовьтесь к футболу вместе в SAIMA!

Новые тарифы доступны для подключения физических лиц новых и действующих абонентов.

Услуга аренды производительного роутера доступна в рамках данных тарифов только гражданам КР.

В случае досрочного расторжения договора и/или неиспользования услуг связи по любым причинам на условиях действующего тарифного плана и настоящего Приложения в качестве компенсации затрат Оператора, связанных с подключением Абонента к услугам связи, а также невыполнения условий договора в течение первых 24 месяцев, Абонент обязуется выплатить условную стоимость подключения: 2 500 (две тысячи пятьсот) сомов.

Подробности приобретения Wi-Fi-роутера уточняйте у менеджеров компании или в круглосуточном Call Centre. Предложение не распространяется на жителей жилмассивов "Ала-Тоо 3" и "Ак-Ордо".

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