В Кыргызстане в 2024 году более 2 тысяч человек получили семена по дотациям

На яровой сев 2024 года с семеноводческими хозяйствами Кыргызстана заключено 41 договоров. Объем семян приоритетных сельскохозяйственных культур составил 4103,27 тонны на сумму 55,75 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

из них:

яровая пшеница 1033,75 тонн

яровой ячмень 2715 тонн

кукуруза 91,0 тонн

люцерна 18,52 тонн

хлопчатник 42,5 тонн

эспарцет 7,5 тонн

картофель 195,0 тонн

На сегодняшний день было реализовано 2852,3 тонн семян на общую дотационную сумму 35,39 млн. сом, из них пшеница 419,80 тонн на сумму 4,7 млн сом, семена ячменя 2266 тонн на сумму 25,1 млн сом, семян кукурузы 20,86 тонн на сумму 1,87 млн. сом, семян эспарцета 7,5 тонн на сумму 246,6 тыс. сом, семян люцерны 17,6 тонн на сумму 1,8 млн. сом, семян хлопчатника 3,4 тонн на сумму 99,4 тыс. сом, семян картофеля 116,9 тонн на сумму 1,53 млн сом. Количество крестьян и фермеров получателей семян по дотации составило 2010 человек.