Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и Telegram?

Подключайте новую услугу Мобильного оператора О! "Безлимитный Instagram, WhatsApp, Telegram" в приложении "Мой О!" или командой *600#.
Новый сервис отвечает главным предпочтениям кыргызстанцев. По статистике самая популярная соцсеть в Кыргызстане – это Instagram, а из мессенджеров пальму первенства делят WhatsApp и Telegram. Опция незаменима для тех, кто ведёт свой личный фото- и видеодневник в Instagram. Многим удобно следить за новостными пабликами в этих соцсетях, кому-то каждый день настроение поднимают смешные видео со всего мира.
Срок действия и стоимость опции зависят от вашего тарифного плана:
Действие опции продлевается автоматически, при условии что на вашем балансе достаточно средств для оплаты вашего тарифа и опции.
Более подробно об услуге на сайте o.kg. Стоимость услуги указана с учётом всех налогов.
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