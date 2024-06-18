Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и Telegram?

Подключайте новую услугу Мобильного оператора О! "Безлимитный Instagram, WhatsApp, Telegram" в приложении "Мой О!" или командой *600#.

Новый сервис отвечает главным предпочтениям кыргызстанцев. По статистике самая популярная соцсеть в Кыргызстане – это Instagram, а из мессенджеров пальму первенства делят WhatsApp и Telegram. Опция незаменима для тех, кто ведёт свой личный фото- и видеодневник в Instagram. Многим удобно следить за новостными пабликами в этих соцсетях, кому-то каждый день настроение поднимают смешные видео со всего мира.

Срок действия и стоимость опции зависят от вашего тарифного плана:

если тариф недельный, опция работает 7 дней за 40 сомов; если тариф на 28/30 дней, то за 100 сомов.

Действие опции продлевается автоматически, при условии что на вашем балансе достаточно средств для оплаты вашего тарифа и опции.

Более подробно об услуге на сайте o.kg. Стоимость услуги указана с учётом всех налогов.

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