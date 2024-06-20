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В Бишкеке перед журналистами выступили руководители ВОЗ

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошел медиа-семинар, посвященный подготовке журналистов к предстоящему международному форуму по инвестициям в здравоохранении в Центральной Азии. Мероприятие собрало представителей средств массовой информации, чтобы обсудить важную роль СМИ в освещении и продвижении вопросов здравоохранения.

Семинар открылся выступлениями ведущих экспертов в области здравоохранения. Спикерами мероприятия стали руководитель группы Европейского регионального бюро ВОЗ Кристина Мауэр-Стендер, руководитель Европейского центра первичной медико-санитарной помощи ВОЗ Мелитта Якаб, специалист по связям со СМИ Европейского регионального бюро ВОЗ Бану Бхатнагар и другие. Они представили свои доклады о текущих вызовах и перспективах инвестиций в здравоохранение в регионе, а также подчеркнули важность объективного и качественного освещения этих вопросов в СМИ.

Участники семинара обсудили эффективные стратегии донесения информации до широкой аудитории, а также рассмотрели лучшие практики в журналистике, связанные с вопросами здравоохранения.

В конце мероприятия журналисты посетили один из крупнейших столичных Центров семейной медицины №6 для непосредственного наблюдения за реализацией инициатив ВОЗ в Бишкеке. Эта экскурсия дала участникам возможность увидеть на практике, как внедряются программы и проекты ВОЗ, направленные на улучшение системы здравоохранения в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/437822
Теги:
ВОЗ, Центральная Азия, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, СМИ
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