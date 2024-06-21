В мае 2024 года "Альянс Алтын" выплатил рекордную сумму налогов в бюджет КР

С 2015 по май 2024 года компания "Альянс Алтын" выплатила в бюджет Кыргызстана в виде налогов 18,6 миллиарда сомов. Из них только за прошлый месяц – 927,4 миллиона, это самая крупная сумма налоговых выплат за месяц за последние три года.

Кроме того, с апреля 2021 по май 2024 года компания перечислила 1,3 миллиарда сомов по статье "2% с прибыли на развитие и содержание инфраструктуры местного значения". Из них 655,2 миллиона – в Фонд развития Таласской области, 393,1 миллиона – в Фонд развития Таласского района и 262 миллиона – в Фонд развития сельской управы Шумкар-Уя.

За использование поверхностной воды за апрель 2024 года "Альянс Алтын" заплатил почти 2,8 миллиона сомов. Также выплачено 14,3 миллиона сомов за первый квартал 2024-го за экологические эмиссии.

В настоящее время в "Альянс Алтыне" - 752 вахтовых работника, включая 532 жителей Таласской области (243 из них из сельской управы Шумкар-Уя). Если добавить сотрудников компаний подрядчиков на месторождении, то общее число работников составит 1,4 тысячи человек.