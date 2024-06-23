eSIM в Кыргызстане. Мобильная связь и интернет без похода в офис оператора

Пусть ваше путешествие в страну жемчужного озера, высоких гор и пейзажей в стиле National Geographic вызовет яркие впечатления, которыми вы захотите поделиться со всем миром! Для этого важно правильно выбрать оператора и сеть мобильного интернета.

Мобильный оператор О! – единственный в Кыргызстане, кто предоставляет возможность получить eSIM онлайн. Это крупнейший мобильный оператор страны, зона охвата 4G-сети которого более 99,6% населённой территории.

Инновационная технология позволяет удаленно покупать и добавлять eSIM на совместимых устройствах ещё до прибытия в Кыргызстан. Достаточно активировать eSIM в приложении "Мой О!" и вам не нужно будет тратить время на посещение офиса оператора. Воспользоваться услугами связи можно будет сразу по приезде в страну.

Как получить eSIM?

Скачайте приложение "Мой О!" и убедитесь, что ваш смартфон поддерживает технологию eSIM (эта информация указана в настройках вашего устройства).

Выполните следующие шаги:

Откройте приложение "Мой О!", нажмите "Стать абонентом О!" и кнопку "Начать"; Выберите номер, тариф и пройдите процедуру регистрации по паспорту; Оплатите выбранные опции любым удобным способом; Получите уникальный QR-код для активации eSIM на электронную почту.

Пользуйтесь с удовольствием!

Туристам удобнее всего подключить тариф "БЕЗЛИМИТ НА ВСЁ". Можно выбрать нужную форму оплаты: за 1 неделю или сразу за 4 недели. Выбрать тариф можно на сайте o.kg.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в круглосуточную Службу поддержки клиентов О!:

в WhatsApp: +996 705 700 700, в Telegram: @o_mobile_operator_bot, в онлайн-чате на сайте o.kg, а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter.

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