На 2024 год по КР запланировано создать лесные культуры на площади 1510 га

На 2024 год по республике запланировано создать лесные культуры на площади 1510 га.

За полугодие этого года лесные культуры созданы на площади 1608 га и всего посажено 1 225 тысяч штук посадочного материала, из них посевом семян 574 тысяч штук. В школьном отделениях питомников лесхозов высажено 1412,2 тыс. штук черенков и 429,33 тысяч штук сеянцев древесных пород и в посевных отделениях проведен посев лесных семян на площади 9,9 га.

Лесхозы для озеленения населенных пунктов реализовали посадочный материал в количестве 466 775 штук, в том числе: городам – 4 080 штук, айыл окмоту – 110 185 штук, юридическим лицам – 193 114 штук, физическим лицам – 159 396 штук.