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На 2024 год по КР запланировано создать лесные культуры на площади 1510 га

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- Светлана Лаптева
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На 2024 год по республике запланировано создать лесные культуры на площади 1510 га.

За полугодие этого года лесные культуры созданы на площади 1608 га и всего посажено 1 225 тысяч штук посадочного материала, из них посевом семян 574 тысяч штук. В школьном отделениях питомников лесхозов высажено 1412,2 тыс. штук черенков и 429,33 тысяч штук сеянцев древесных пород и в посевных отделениях проведен посев лесных семян на площади 9,9 га.

Лесхозы для озеленения населенных пунктов реализовали посадочный материал в количестве 466 775 штук, в том числе: городам – 4 080 штук, айыл окмоту – 110 185 штук, юридическим лицам – 193 114 штук, физическим лицам – 159 396 штук.


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URL: https://www.vb.kg/437972
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