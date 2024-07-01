На XIV форуме в КР обсудили инновации в охране здоровья матери и ребёнка

С 28 по 30 июня в Кыргызстане, в городе Чолпон-Ата, под эгидой Министерства здравоохранения КР, Кыргызской медицинской ассоциации и Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов прошел XIV форум с международным участием на тему "Современные технологии и инновации в охране здоровья матери и ребёнка".

На форуме обсуждались новые научные достижения и передовой опыт в области акушерства, перинатологии, репродуктологии и гинекологии. Спикеры и модераторы форума - ведущие зарубежные и национальные академики, профессора, ученые и клиницисты, международные эксперты из России, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Южной Кореи, Турции, Италии, Швейцарии и других стран.

В числе актуальных, вынесенных на обсуждение тем: инновационные методы лечения в сфере охраны здоровья матери и ребенка, развитие вспомогательных репродуктивных технологий, беременность высокого риска, оптимизация диагностики и другие. Состоятся также саттелитные лекции по актуальным вопросам репродуктивного здоровья женщин, подростков и мужчин, презентация мобильного приложения общества пациентов Mama Space, церемония вручения сертификатов и наград.

"Очень много направлений, которые традиционно усиливаются, такие, например, как разработка профессиональных стандартов, которые мы утвердили и которые являются образцом для многих наших врачей, - сказал главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава КР, президент Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов, профессор Арсен Аскеров. - Мы также разработали нормативные документы к новому Закону "О здоровье граждан КР", который скооперирован из трех бывших законов и был утвержден в январе нынешнего года. Тем самым мы помогли многим научным центрам. У нас появилось очень активное сообщество пациентов, которое разработало платформу с эффективной и нужной программой для беременных женщин и родильниц. В разделе "постдипломное образование" в отчетном периоде мы проводили курсы, конференции, форумы и аттестации. В связи с надвигающимся кадровым кризисом наша ассоциация одна из первых из 37 существующих врачебных ассоциаций осмелилась подать заявку в аппарат президента и просит одобрить предложение облегчить специалистам аттестацию, чтобы не проводить тестирование, а с учетом набранных кредит-часов автоматически давать категории".

Елена Баялинова, медиаэксперт по вопросам здравоохранения