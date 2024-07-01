Экс-посол США в КР Мари Йованович: Я стала считать Бакиева шутом и пьяницей

Бывший посол США в Кыргызстане Мари Йованович в своих мемуарах посвятила целую главу беглому президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву. Отрывки из ее книг на своей странице опубликовала журналист Бермет Букашева.

"Бывший посол США в Кыргызстане (Армении, Украине) Мари Йованович пишет в своей книге про Бакиева. Про то, как он постоянно позорно торговался из-за базы, про коррупцию и заключает:

"Его неуемная жадность в одной из беднейших стран мира была для меня непростительной. Я стала считать его беспринципным шутом, заядлым пьяницей, человеком настолько слабым, что он не мог держать слов, данных США или России, или даже своему народу".

Пишет, что когда министр обороны Роберт Гейтс приехал в Кыргызстан, он сказал, что встреча с Бакиевым была самой ужасной за десятилетия его международных встреч. Ему даже не предложили чашку чая. В стране, славящейся гостеприимством.

Вот так наши правители позорят наш народ и страну. Книга, между прочим, бестселлер The New York Times и Washington Post. Ее прочла и политическая элита США, и другие люди, интересующиеся политикой.

Я уже писала. Но повторю для тех, кто не в курсе. Мари Йованович стала героиней в Америке в период процесса импичмента Трампа, после того как он говорил о ней с Зеленским и отозвал ее с должности посла в Украине", - написала Букашева.

Отметим, книга Мари Йованович под названием Lessons From The Edge: A Memoir ("Уроки с края: Мемуары") была опубликована 15 марта 2022 года в США.