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"Садыр Жапаров поставил цель войти в число 30 лучших стран к 2030 году"

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- Назгуль Абдыразакова
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Перед началом встречи в городе Чолпон-Ата президента Садыра Жапарова и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев рассказал журналистам о предстоящих темах обсуждения.

"Турне генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша проходит в Центральной Азии и вчера вечером он прибыл в Кыргызстан. Сегодня состоятся официальные переговоры генерального секретаря с нашим президентом Садыром Жапаровым, в ходе которых будет обсуждаться широкая международная повестка.

Основные вопросы включают сотрудничество в области региональной безопасности, социально-экономическое развитие Кыргызстана, а также культурные, экономические и политические аспекты. Все эти темы объединяются в большую повестку дня ООН, одной из главных целей которой является выполнение целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций", - сообщил Азымбакиев.

Заведующий отделом внешней политики администрации президента отметил, что в последние годы Кыргызстан достиг значительного прогресса на международной арене, и это также будет обсуждаться на встрече.

"Важно отметить, что по итогам 2022 года Кыргызстан занял 45-е место из 166 государств по реализации целей устойчивого развития. Президент поставил цель войти в число 30 лучших стран к 2030 году, и сейчас для этого есть большая политическая воля, стремление и активная работа всех членов нашего сообщества

После переговоров генеральный секретарь ООН встретится с руководителями системы ООН в Кыргызстане, а затем примет участие в культурно-ознакомительной программе. Завтра утром Гутерриш отправится в Астану на очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества", - заявил Муратбек Азымбакиев.


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URL: https://www.vb.kg/438053
Теги:
ООН, президент, Чолпон-Ата, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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