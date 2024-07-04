Интернет и связь сразу по приезде за рубеж – удобные пакеты О! в роуминге

Интернет-пакеты О! в роуминге настолько выгодны и удобны, что вы забудете о том, что такое бегать по аэропорту в поисках Wi-Fi или симки местного оператора, ради которого нужно разбирать смартфон.

Выгода

1 мегабайт интернета О! за границей в пакетах стоит всего 0,9 сома.

Удобство

Размеры пакетов рассчитаны как на обычный двухнедельный отпуск, так и на короткую зарубежную поездку, когда нет необходимости подключать большой пакет. А если вдруг не хватило, то легко подключить новый пакет в приложении "Мой О!".

В каких странах работает выгодный тариф

Россия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Грузия, Беларусь, Армения, Таиланд, Вьетнам, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Испания, Бельгия, Дания, Люксембург, Южная Корея.

Услуга не предполагает никакой абонентской платы, не нужно посещать офис компании, для активации достаточно набрать бесплатную команду *997# или подключить услугу в приложении "Мой О!".

На что хватает 1 МБ в роуминге?

1 мегабайта хватает на то, чтобы обменяться примерно 50 сообщениями в мессенджерах или поговорить там же пару минут, сможете передать около 5 фото средним "весом" около 200 килобайт. Соответственно минимального пакета весом в 50 мегабайт может хватить примерно на 100 минут разговоров в мессенджере и уж точно хватит на то, чтобы посмотреть на карте, где вы находитесь, вызвать такси и связаться с близкими по видеосвязи.

Рекомендации в роуминге

Во избежание непредвиденных расходов, на время поездки отключите автообновление приложений через мобильные данные, чтобы ваш смартфон не выходил в интернет самостоятельно для их обновления.

В случае если у вас появятся вопросы, пишите в круглосуточную онлайн-поддержку Мобильного оператора О! в WhatsApp: https://wa.me/996705700700 или в Telegram: @o_mobile_operator_bot.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016