Минсельхоз КР помогает в транспортировке арбузов и дынь из Аксы в Россию

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области площадь посеянных бахчевых культур составляет 2242 га, из которых арбуз посеян на площади 1991,0 га, дыня – 251 га.

На сегодняшний день площадь уборки составляет 700,0 га, где урожайность составила 250 ц / га, валовой сбор составил 17 500 тонн, из которых арбуз составляет 15 929 тонн, дыня – 1571 тонн.

Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в целях оказания всесторонней помощи фермерам Аксыйского района, намеревающихся продажу арбуза и дыни в Российскую Федерацию и Республику Казахстан, организовано обеспечение грузо-транспортным средством, а также оказывается содействие по беспрепятственному пересечению границ и реализации арбуза и дыни на рынках Российской Федерации, Казахстана.