Неделя принятия важных и значимых решений. Гороскоп с 8 по 17 июля

Неделя принятия важных и значимых решений, которые предопределят развитие событий на ближайшие несколько месяцев. Возможны знакомые встречи, знакомства, от которых будет зависеть судьба как карьеры, так и личной жизни. Растущая Луна располагает старту важных дел, крупных инвестиций, покупок и сделок. Лишь в последние дни недели возможны эмоциональные перепады, провоцирующие конфликты. Воздержитесь от выяснения отношений в доме, с друзьями, любимым человеком. Будьте осторожнее на отдыхе. Повышается риск травм и происшествий. С пятницы по субботу от экстремальных развлечений воздержитесь и обратите внимание на работу сердца. Берегите позвоночник.С понедельника по субботу удачное время для посещения парикмахера и косметолога. Понедельник и вторник благоприятны для проведения презентаций в бизнесе. Можно стартовать с новыми проектами, заниматься инвестициями, покупками. Увлекательно сложатся развлекательные поездки, вечеринки, свидания. Среда и четверг располагает к рутинным делам. Можно заниматься отчётами, оформлением документов. В пятницу и субботу проявите максимум такта. Дипломатичность позволит предотвратить скандалы, разрыв отношений. Воскресенье благоприятно для спокойного отдыха. Будьте особенно осторожны на воде

Овен – практически вся неделя пройдёт в поездках и общении, которые и создадут позитивное настроение. Удастся в короткие сроки разобраться с деловыми вопросами, решить вопросы логистики, определиться с направлением дальнейшей учёбы и без груза забот направиться в летние путешествия. Доходы позволят сделать нужные покупки, а также устроить отдых с комфортом. Личная жизнь существенно оживится, но при этом могут не давать покоя комментарии некоторых знакомых. Воздержитесь от сцен ревности.

Телец – найдутся решения финансовых вопросов, в том числе и благодаря незапланированным поступлением денег. Можно рассчитывать на получение подарков или бонусов. Благодаря пополнению казны удастся совершить долгожданные покупки, а также заняться здоровьем. Можно рассчитывать на восстанавливающие силы и здоровье отдых. Встречи и общение с давними знакомыми приятно разнообразят досуг. От споров с домочадцами и руководством лучше воздержаться. Вряд ли они помогут в решении вопросов.

Близнецы – устраивайте отдых и дела по своему усмотрению. Окружение примет ваши идеи, а потому проявляйте инициативу, не откладывая на потом важный разговор. Существенного прогресса удастся достичь в делах, а также в выборе дальнейшего направления в учёбе. И в этом случае успех будет обеспечен благодаря проявленной вами настойчивости. Своевременный разговор с руководством и влиятельными людьми пополнит казну. Во второй половине недели воздержитесь от экстремальных развлечений и горных походов. Они уже станут перебором.

Рак – помимо запланированных романтических путешествий и летних развлечений, предстоит пообщаться с руководством, посетить различные инстанции. Отвлёкшись на дела, вы сможете решить вопросы с получением важных документов, а также преуспеть в карьере. Итогом разговора станет продвижение по карьерной лестнице, либо смена работы. Положительную роль сыграют рекомендации. Ближе к концу недели воздержитесь от покупок. Оказавшись во власти эмоций, Вы можете купить совсем е то, что хотели.

Лев – удастся восстановить силы и здоровье, но долго наслаждаться спокойствием и бездельем не придётся. Инициативные знакомые, друзья или родственники станут инициаторами летних путешествий, ради которых и придётся прервать спокойное течение жизни. Зато вы получите море впечатлений и сможете устроить личную жизнь. Параллельно предстоит решать вопросы по работе или учёбе, но благодаря различным мессенджерам, вы сумеете удалённо всё устроить. В завершении недели воздержитесь от резких заявлений. Они усложнят отношения.

Дева – об отдыхе вам остаётся только мечтать. Возможно удастся вырваться на денёк другой на пикники, а затем обратно вернуться к делам. Предстоит вплотную заняться вопросами карьеры, либо развитием собственного дела, проводя дни напролёт в общении с руководством и влиятельными людьми. Жертвуя отдыхом, вы закладываете основу карьерного успеха и роста доходов. Кстати, пополнение казны можно ожидаться уже на этой неделе. Поторопитесь и с оформлением документов.

Весы – вы будете занятые претворением в жизнь глобальных идей, и у вас многое получится. Общение с людьми издалека позволит в ближайшее время устроить карьеру или учёбу за рубежом, либо заключить выгодные контракты с зарубежными партнёрами. Успешно может развиваться начатый бизнес, связанный с онлайн торговлей и сервисами. Летние путешествия за пределы страны откроют перед вами новые горизонты впечатлений и эмоций. Кое-кто из вашего окружения выступит с критикой ваших затей. Скорее всего это из зависти.

Скорпион – вплотную занявшись работой, вы сможете существенно увеличить доходы. Используйте разные варианты для роста финансовых потоков, начиная от смены работы, и заканчивая дополнительной работой. Рассматривая все варианты, вам не придётся в дальнейшем сожалеть об упущенных возможностях. Повышаются шансы решить вопросы с документами. Поездки всё же состоятся и даже удастся побывать на экскурсиях, вечеринках, устроить свидание, но даже в течение непродолжительного отдыха многочисленные сообщения будут требовать вашего внимания.

Стрелец – положитесь на выбор как деловых партнёров, так и близких людей. Их предложения окажутся интересными и перспективными. Предложенное сотрудничество принесёт немало дивидендов, а варианты отдыха будут полны увлекательных открытий. что наполнит жизнь яркими впечатлениями. На память об отдыхе останется море оригинальных фото, селфи, видео, а в личных отношениях возникнет долгожданная гармония. Лишь в конце недели от экстремальных развлечений лучше воздержаться.

Козерог – на отдых удастся вырваться и он оставить неизгладимые впечатления. Возникший курортный роман может иметь приятное продолжения. Но большую часть времени всё же предстоит посвятить работе, которая будет сыпаться, как из рога изобилия. Вместе с работой существенно увеличится поток финансовых поступлений, благодаря чему вы сможете совершить важные покупки. Предстоит также заняться домом. Начатые ремонт или строительство будут выполнены в срок и качественно.

Водолей – возникшие идеи и плана претворяйте в жизнь не мешкая, пока есть все для этого возможности. Ваши бизнес идеи найдут отклик у деловых партнёров, а планы на летний досуг найдут отклик к домочадцев и друзей. В общем скучать вам не придётся. Вы отлично проведёте летний отдых и параллельно сможете в онлайн режиме устроить дела. Удач вас ожидает при сдаче тестов и экзаменов. Лишь в последние дни недели не зазнайтесь и примите во внимание пожелания близких людей.

Рыбы – самое время пополнить казну и совершить важные покупки. Возможности долго вас ждать не будут и вовремя принятые решения обеспечат вас доходами. Выгодны покупки, сделки с недвижимостью и покупки. Приятные встречи возродят былые отношения, как дружеские, так и романтические. Наберитесь смелости, дабы признаться в чувствах. Могут состоятся и отложенные поездки на отдых, который пусть будет и непродолжительным, но запоминающимся.. В последние дни недели не перегружайте себя, особенно пребыванием на солнце.

Астролог Андрей Рязанцев