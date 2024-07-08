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ГКНБ пресек незаконный сбор и экспорт ясенца на 24 млн сомов

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ГКНБ пресек незаконный сбор и экспорт ясенца на 24 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проведенных мероприятий были выявлены корни растений ясенец (Dictamnus L) общим весом около 4923 кг, а также станки для срезки и подготовки корней растения для сушки. Арендаторы складов, занимавшиеся сбором и заготовкой дикорастущих растений, предварительно не имели разрешения на указанную предпринимательскую деятельность, а также наносили большой урон экологии района.

Рыночная стоимость 1 кг растения ясенец (Dictamnus L) варьируется от 1000 до 1200 сомов. Таким образом, ущерб, причиненный государству, составил 24 млн. 615 тысяч сомов.

Как отмечает ведомство, постановлением Кабинета Министров КР от 28 мая 2024 года за №270 "О введении временного запрета (моратория) на пользование отдельными видами растительного мира" был введен временный запрет на 3 года на заготовку, сбор дикорастущего лекарственного, технического, пищевого растительного сырья следующих видов растений: макротомия (Macrotomia DS), арнебия (Arnebia Forssk), ясенец (Dictamnus L), аконит (Aconitum L) и лук афлатунский (Allium aflatunense B.Fedtsch).


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URL: https://www.vb.kg/438193
Теги:
ГКНБ, Сокулукский район
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