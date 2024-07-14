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МИД КР отчитался о работе по защите прав кыргызстанцев за рубежом в июне

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- Светлана Лаптева
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Пресс-служба МИД Кыргызской Республики распространила информацию о проделанной работе в сфере защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом в июне 2024 года.

"В июне 2024 года под координацией Министерства дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Кыргызской Республики за рубежом в консульской сфере проделана следующая работа:

  1. проведено 22 встречи с представителями компетентных органов стран пребывания по вопросам защиты прав Кыргызской Республики;
  2. оказано 42 141 консульских услуг и консульских действий по документированию, а также совершено 8 447 консульских действий в части защиты прав граждан Кыргызской Республики;
  3. положительно рассмотрено 134 письменных обращения граждан в консульско-правовой сфере;
  4. предоставлена консультация 18 899 гражданам по вопросам получения консульских услуг;
  5. проконсультированы 4 861 человек по телефонам горячих линий загранучреждений Кыргызской Республики;
  6. предоставлена консультативно-правовая помощь 1 376 гражданам Кыргызской Республики;
  7. осуществлено 83 выезда в места происшествия с участием граждан Кыргызской Республики, а также правоохранительные и судебные органы иностранных государств;
  8. организованы консульские выезды в центры временного содержания иностранных граждан, расположенные в городах Новосибирске и Сургуте (Россия) в целях ознакомления с условиями содержания граждан Кыргызстана и оказания им необходимой консульско-правой помощи;
  9. посещены пять исправительных учреждений, расположенные в городах Аль-Авир (Дубай, ОАЭ), Будапешт (Венгрия), а также Красноярск и Чистополь (Россия), в ходе которых проведены консульские встречи с осужденными к лишению свободы 44 гражданами Кыргызстана;
  10. организованы консульские встречи с двумя гражданами Кыргызстана, помещенными под экстрадиционный арест в Казахстане;
  11. принято участие в 6 судебных заседаниях по уголовным делам и делам об административном правонарушении в судах Венгрии, России и Турции в интересах граждан Кыргызстана;
  12. проработаны вопросы освобождения от административной ответственности / смягчения административной ответственности 37 граждан Кыргызской Республики;
  13. оказано содействие в смягчении меры уголовного наказания / освобождении от уголовной ответственности 2 граждан Кыргызской Республики;
  14. положительно решен вопрос взыскания невыплаченной заработной платы 10 граждан Кыргызской Республики на сумму порядка 425 000 сомов;
  15. оказано содействие в возвращении на Родину 27 гражданам Кыргызстана, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Америки, Болгарии, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Саудовской Аравии, Турции и Украины;
  16. при содействии Представительства Международной организации по миграции в г. Бишкек проработан вопрос эвакуации из Западного берега реки Иордан Палестины 3 граждан Кыргызской Республики (матери с двумя несовершеннолетними детьми);
  17. оказано содействие в репатриации в Кыргызскую Республику тел 13 граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом;
  18. проведено 33 мероприятия за рубежом с участием кыргызских диаспоральных организаций и общественных объединений;
  19. организованы консульские выезды в города Каир (Египет) и Тбилиси (Грузия) для оказания консульских услуг гражданам Кыргызстана;
  20. принято участие в 31-м заседании Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств;
  21. организована встреча Директора Консульского департамента Министерства иностранных дел А.Букалаева с Заместителем директора Департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции Российской Федерации Д.Бабекиным, по итогам которого согласованы дальнейшие действия по интенсификации процедуры передачи осужденных кыргызстанцев и проведению в ближайшее время консультации между Министерствами юстиции Кыргызской Республики и Российской Федерации в целях проработки вопроса заключения Соглашения между двумя государствами о взаимном признании адвокатской деятельности на территории двух стран;
  22. организована встреча Директора Консульского департамента Министерства иностранных дел А.Букалаева с Председателем Федерального фонда медицинского страхования Российской Федерации И.Баланиным по вопросу обеспечения доступа трудящихся граждан Кыргызской Республики и членов их семей к системе обязательного медицинского страхования в Российской Федерации.

Министерство совместно с загранучреждениями Кыргызской Республики продолжит активную работу в данном направлении."


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URL: https://www.vb.kg/438202
Теги:
миграция, Кыргызстан, МИД
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