МИД КР отчитался о работе по защите прав кыргызстанцев за рубежом в июне

Пресс-служба МИД Кыргызской Республики распространила информацию о проделанной работе в сфере защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом в июне 2024 года.

"В июне 2024 года под координацией Министерства дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Кыргызской Республики за рубежом в консульской сфере проделана следующая работа:

проведено 22 встречи с представителями компетентных органов стран пребывания по вопросам защиты прав Кыргызской Республики; оказано 42 141 консульских услуг и консульских действий по документированию, а также совершено 8 447 консульских действий в части защиты прав граждан Кыргызской Республики; положительно рассмотрено 134 письменных обращения граждан в консульско-правовой сфере; предоставлена консультация 18 899 гражданам по вопросам получения консульских услуг; проконсультированы 4 861 человек по телефонам горячих линий загранучреждений Кыргызской Республики; предоставлена консультативно-правовая помощь 1 376 гражданам Кыргызской Республики; осуществлено 83 выезда в места происшествия с участием граждан Кыргызской Республики, а также правоохранительные и судебные органы иностранных государств; организованы консульские выезды в центры временного содержания иностранных граждан, расположенные в городах Новосибирске и Сургуте (Россия) в целях ознакомления с условиями содержания граждан Кыргызстана и оказания им необходимой консульско-правой помощи; посещены пять исправительных учреждений, расположенные в городах Аль-Авир (Дубай, ОАЭ), Будапешт (Венгрия), а также Красноярск и Чистополь (Россия), в ходе которых проведены консульские встречи с осужденными к лишению свободы 44 гражданами Кыргызстана; организованы консульские встречи с двумя гражданами Кыргызстана, помещенными под экстрадиционный арест в Казахстане; принято участие в 6 судебных заседаниях по уголовным делам и делам об административном правонарушении в судах Венгрии, России и Турции в интересах граждан Кыргызстана; проработаны вопросы освобождения от административной ответственности / смягчения административной ответственности 37 граждан Кыргызской Республики; оказано содействие в смягчении меры уголовного наказания / освобождении от уголовной ответственности 2 граждан Кыргызской Республики; положительно решен вопрос взыскания невыплаченной заработной платы 10 граждан Кыргызской Республики на сумму порядка 425 000 сомов; оказано содействие в возвращении на Родину 27 гражданам Кыргызстана, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Америки, Болгарии, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Саудовской Аравии, Турции и Украины; при содействии Представительства Международной организации по миграции в г. Бишкек проработан вопрос эвакуации из Западного берега реки Иордан Палестины 3 граждан Кыргызской Республики (матери с двумя несовершеннолетними детьми); оказано содействие в репатриации в Кыргызскую Республику тел 13 граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом; проведено 33 мероприятия за рубежом с участием кыргызских диаспоральных организаций и общественных объединений; организованы консульские выезды в города Каир (Египет) и Тбилиси (Грузия) для оказания консульских услуг гражданам Кыргызстана; принято участие в 31-м заседании Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств; организована встреча Директора Консульского департамента Министерства иностранных дел А.Букалаева с Заместителем директора Департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции Российской Федерации Д.Бабекиным, по итогам которого согласованы дальнейшие действия по интенсификации процедуры передачи осужденных кыргызстанцев и проведению в ближайшее время консультации между Министерствами юстиции Кыргызской Республики и Российской Федерации в целях проработки вопроса заключения Соглашения между двумя государствами о взаимном признании адвокатской деятельности на территории двух стран; организована встреча Директора Консульского департамента Министерства иностранных дел А.Букалаева с Председателем Федерального фонда медицинского страхования Российской Федерации И.Баланиным по вопросу обеспечения доступа трудящихся граждан Кыргызской Республики и членов их семей к системе обязательного медицинского страхования в Российской Федерации.

Министерство совместно с загранучреждениями Кыргызской Республики продолжит активную работу в данном направлении."