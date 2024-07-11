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ГНС за 6 месяцев 2024 года собрала 6 млрд сомов по Единому налогу

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Государственная налоговая служба за шесть месяцев 2024 года собрала 6 млрд сомов налогов по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сборы по единому налогу увеличились на 239% или на 3,4 млрд сомов.

На 1 марта 2024 года число налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составило 208 тыс 498, что на 116 тыс 350 субъектов больше по сравнению с предыдущим годом.

Основной причиной увеличения числа налогоплательщиков, использующих упрощенную систему, стал переход предпринимателей, занимающихся торговой деятельностью, с патентной системы налогообложения.

Напомним, что единый налог является оптимальным налоговым режимом для налогоплательщиков, работающих в различных сферах деятельности. Его применение предусматривает разнообразные налоговые льготы и упрощения, а также заменяет три вида налогов: налог на прибыль, налог с продаж и НДС на облагаемые поставки.

Подробную информацию об упрощенной системе налогообложения на основе единого налога можно получить на сайте или по номеру 116.


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URL: https://www.vb.kg/438255
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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