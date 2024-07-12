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Сотрудники МСЭК Оша вымогали у лиц с инвалидностью от 3 до 15 тыс. сомов

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Работники МСЭК города Ош создавая пациентам искусственные преграды, на этапе прохождения экспертной комиссии, а также при выписке справок о признании гражданина – лицом с инвалидностью ), вымогали денежные средства от 3 до 15 тыс. сомов, в зависимости от степени определения инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в случае отказа от дачи денежного вознаграждения, процесс определения инвалидности и групп искусственно затягивался, вследствие чего пациенты на протяжении нескольких месяцев не могли получить экспертные заключения.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по ст. 343 ч.1 УК КР (Вымогательство взятки).

9 июля были проведены обысковые мероприятия в служебных кабинетах МСЭК г. Ош, а также проводятся другие оперативно-следственные мероприятия по сбору и документированию доказательной базы в отношении причастных к указанной коррупционной схеме лиц.

Напомним, что в декабре 2023 года, ГКНБ задерживал работников медико-социальной экспертной комиссии Араванского района Ошской области, по факту систематического вымогательства денежных средств от лиц с инвалидностью, после которого, в Министерстве труда, социального развития и миграции КР был поднят вопрос о необходимости реформирования структуры медико-социальной экспертизы.

Однако, каких-либо существенных мероприятий по реформе системы данного учреждения не были проведены, ограничившись лишь ротацией отдельных сотрудников МСЭК, которое никак не повлияла на снижение коррупционных проявлений в указанном учреждении.


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URL: https://www.vb.kg/438279
Теги:
вымогательство, Ош, ГКНБ
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