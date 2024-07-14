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В РФ организацию нелегальной миграции могут отнести к тяжким преступлениям

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- Светлана Лаптева
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В Госдуме РФ разработали соответствующий законопроект. По нему контролировать мигрантов могут начать и цифровые платформы. А сервисы сотрудничают в том числе с таксистами и курьерами.

Статус незаконного мигранта станет отягчающим обстоятельством, если такой человек совершит преступление. А за все формы содействия нелегальной миграции будут наказывать серьезнее. Как - пока не совсем понятно. Но за рекламу таких услуг сайты планируют блокировать во внесудебном порядке. Обо всех этих инициативах рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

С мая посредников в сдаче экзаменов по русскому языку фактически упразднили. Теперь пройти тесты можно только в отделениях МВД и на базе федеральных и региональных вузов. Количество площадок резко сократилось, а вот процент проваленных тестов стремительно вырос - в десять раз. По словам собеседников Business FM, заплатить кому нужно и получить этот сертификат раньше было куда проще, теперь сделать так уже не получится.

По словам Яровой, внимательнее теперь будут следить и за незаконной регистрацией иностранцев.

Снять квартиру им станет куда труднее, считает эксперт, ведущий юрист Международной миграционно-правовой поддержки (IMALS Евгения Сугутская:

"На иностранцах это никак не скажется. Это скажется на гражданах, которые регистрировали иностранцев. У нас и раньше была уголовная ответственность за незаконную миграцию и за незаконную регистрацию. У нас были резиновые квартиры, где были прописаны по 200, 300, а то и по 1000 иностранцев. Таких собственников могли привлечь и привлекали к уголовной ответственности. Естественно, и так запуганные собственники квартир, которые сдавали иностранцам квартиру и могли их регистрировать, делали это с опаской, сложности были у иностранцев, сейчас будет сложностей еще больше".

За нелегалами могут обязать следить и цифровые платформы. Сейчас такой обязанности у них нет. Но нововведение, возможно, придется ждать еще долго, рассуждает управляющий партнер компании BLC Елена Балашова:

Управляющий партнер компании BLC Елена Балашова:

"Для этого необходимо будет наделить контролирующие органы дополнительным методом взаимодействия с цифровыми платформами, потому что в текущем режиме мне слабо представляется, как это возможно делать оперативно в онлайн-режиме. Тем более нет никакой миграционной обязанности предоставлять свои документы кому бы то ни было, кроме контролирующих органов, кроме МВД, со стороны мигрантов не в судебном порядке. Поэтому нужно будет каким-то образом, видимо, обеспечить регистрацию документов при регистрации мигрантов на этих площадках, на этих платформах, вероятно, введется какой-то дополнительный список документов, который будет необходим к предъявлению для получения доступа к этим информационным ресурсам. Вероятно, эта база будет каким-то образом объединена с базой МВД либо иных контролирующих инстанций. Но с точки зрения именно привлечения иностранной рабочей силы тенденция, очевидно, показывает, что в будущем работодатели будут снова привлекаться к дополнительной ответственности, к дополнительным контрольным функциям за соблюдение мигрантами в том числе правил проживания, пребывания".

Идея обязать цифровые платформы следить за своими пользователями-мигрантами - это часть законопроекта о платформенной занятости. Готовят его уже два года, чтобы зарегулировать этот сегмент. Распространяться правила будут только на площадки, которые внесли в реестр цифровых платформ, его ведет ФНС. Правда, впоследствии по логике этого закона в реестре должны будут оказаться все платформы, в противном случае их владелец понесет ответственность. Исключениями станут доски объявлений: "Авито", Profi.ru и YouDo, а еще сервисы для поиска и бронирования жилья. Business FM отправила запрос в "Яндекс" и "Самокат", но там от комментариев отказались.

Источник: bfm.ru


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URL: https://www.vb.kg/438294
Теги:
миграция, Россия
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