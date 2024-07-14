В Ошской области и городе Ош сошли сильные сели, есть пропавшие (видео)

В Ошской области и городе Ош сошли сильные сели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, из-за обильных дождей примерно в 14.00 селевой поток сошел в селе Толойкон и центре отдыха "Борубай-Ата" в селе Озгур.

Сообщается, что на базе отдыха "Мол-Булак" села Толойкон 4 человек смыло селем. Ведутся поиски.

Около 500 человек эвакуированы.

В самом Оше река Ак-Буура вышла из берегов и затопила улицы города, в том числе рынок на улице Зайнабидинова.

В Ошской области стихия зарегистрирована в селах Асан-Чек и Манас Кара-Суйского района и в селе Жийде Ноокатского района.