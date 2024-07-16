В РУз запустили Telegram-бот для идей по борьбе с теневой экономикой

Генеральная прокуратура Узбекистана запустила Telegram-ботr. Через этот ресурс жители республики могут направлять свои предложения по борьбе с коррупцией и теневой экономикой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уточняется, что через бот можно направлять идеи по предотвращению тайного оборота средств или налоговых нарушений, например, в таких сферах, как строительство, фармацевтика, оптовая торговля, оказание услуг, сельское хозяйство, транспорт, общественное питание, туризм, недвижимость и прочее.

При этом Генпрокуратура будет рассматривать конкретные предложения и рекомендации, направленные на устранение системных проблем, а не обращения граждан по отдельным фактам.

Сотрудники ведомства напомнили, что теневой финансовый оборот, коррупция и уклонения от уплаты налогов - деятельность, негативно влияющая на экономику государства и подрывающая создание честной конкурентной среды на рынке.

"Мы надеемся, что предложения по борьбе с подобными противозаконными явлениями сыграют важную роль в развитии нашего общества, поэтому призываем предпринимателей и граждан к активности", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Коррупция является одной из самых серьезных проблем в Узбекистане. Правительство страны периодически принимает законы, направленные против нечистых на руку чиновников и бизнесменов. Например, в прошлом году вышло положение, согласно которому стоимость подарка, полученного госслужащим, не должна превышать четырех базовых расчетных величин - на данный момент это 1,36 млн сумов ($107).

Источник: Фергана