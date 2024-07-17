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В 2024 году Айыл банк выдал в лизинг сельхозтехники на 2.5 млрд сомов

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- Светлана Лаптева
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В целях оказания государственной поддержки сельским товаропроизводителям республики по техническому оснащению и перевооружению МТС, обновления основных средств производства, расширения инфраструктуры технических сервисных служб и модернизации машинно-тракторного парка сельскохозяйственных субъектов страны, а также развития лизинга сельскохозяйственной техники, в 2011-2023 годах Кабинетом Министров КР и Министерством сельского хозяйства КР инициированы и реализуются через ОАО "Айыл Банк" 9 кредитных линий: Гослизинг 1; 2; 3; 4; 5; 6 и проект ЕАБР – 1, 2.

ОАО "Айыл Банк" является исполнительным оператором указанных проектов. По вышеназванным лизинговым проектам сельхозтоваропроизводителям республики реализуются все виды сельскохозяйственной техники и оборудования, а также дождевальные машины и оборудование капельного орошения для полива сельскохозяйственных культур на льготных условиях, сроком до 10 лет с процентной ставкой 6% годовых.

С момента начала реализации перечисленных проектов по предоставлению техники в лизинг, сельхозтоваропроизводителям республики выдано всего 6573 ед. различной сельскохозяйственной техники на сумму 16,1 млрд. сомов, в т.ч. за 2024 год – всего 659 ед. различной сельскохозяйственной техники на сумму 2,5 млрд. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/438331
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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