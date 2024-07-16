Найдены тела матери и 3-х дочерей, унесенных селевым потоком в Оше

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана сообщило, что в ирригационном канале Шахрихонсой в городе Андижане (Узбекистан) найдены тела 19-летней девушки и её 10-летней сестры, которые пропали без вести в результате схода селевых потоков в Оше накануне.

По информации МЧС Узбекистана, тела погибших нашли в 14:30, а затем доставили в морг города Андижана. Ранее сегодня МЧС Кыргызстана сообщило, что в этом же канале нашли тело их шестилетней сестры, которую также унёс сель. Тело матери троих погибших спасатели нашли в реке Ак-Буура неподалёку от узбекской границы.

Поиск ещё одной женщины, пропавшей в результате природной стихии продолжается

Напомним, что селевые потоки в городе Ош сошли 14 июля.

По имеющейся информации мать и ее дочери на момент удара селевого потока находились в зоне отдыха "Мол-Булак" .

Из-за природной стихии 14 июля из зоны отдыха "Борубай-Ата" в селе Озгур спасатели эвакуировали более 500 человек в безопасное место.

Эксперты отмечают, что в этом году в Кыргызстане весенне-летний период выдался дождливым, из-за обильных осадков практически во всех регионах страны периодически сходят сели. По информации властей этой страны, с 20 апреля по 1 июля в Кыргызстане было зарегистрировано более 230 случаев схода селей. С начала весны в результате селей в Кыргызстане погибли десятки человек. Известно, что только в двух недавних сходах селевых потоков погибли как минимум 17 человек.