Поступи в КРСУ и получи возможность бесплатного обучения в вузах России

Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина (КРСУ) предлагает уникальную возможность для своих студентов - обучение в лучших вузах России на бесплатной основе. Вуз активно сотрудничает с престижными российскими образовательными учреждениями, такими как Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), который является куратором факультета международных отношений КРСУ. Петербургский государственный экономический университет курирует экономический факультет, а Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого - естественно-технический факультет и факультет архитектуры, дизайна и строительства. В списке партнеров также значатся Сибирский федеральный университет и Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.

КРСУ предоставляет своим студентам широкие возможности академической мобильности и участия в программах от ведущих российских вузов. В рамках процесса цифровизации студенты могут выбирать те предметы, которые действительно нужны для их профессионального и личностного развития.

Особый статус университета позволяет выпускникам получать дипломы как российского, так и кыргызского образца. Финансирование обучения осуществляется за счет бюджетов России и Кыргызстана. КРСУ входит в топ-5 лучших вузов Кыргызстана и занимает место в топ-1000 в мировом рейтинге.

Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов отметил преимущества учебы в университете:

"Наш университет предоставляет уникальные возможности для студентов. Благодаря тесному сотрудничеству с ведущими российскими вузами, наши студенты могут получить качественное образование и перспективы для международной карьеры. Мы гордимся тем, что наши выпускники востребованы на рынке труда и имеют высокие шансы на успешное трудоустройство."

Алина Иванова, студентка факультета международных отношений:

"Поступление в КРСУ стало для меня лучшим решением. Благодаря сотрудничеству с МГИМО, я получила возможность пройти стажировку в Москве, где изучала международные отношения на самом высоком уровне. Академическая мобильность открывает множество дверей, и я уже успела побывать на учебных обменах в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Профессионализм преподавателей и широкий выбор предметов позволяют мне полностью сосредоточиться на тех аспектах, которые мне действительно интересны и важны для моей будущей карьеры."

Дмитрий Ким, студент естественно-технического факультета:

"КРСУ предоставляет отличные возможности для технического образования. Я выбрал этот университет из-за партнерства с Санкт-Петербургским политехническим университетом, и это оправдало все мои ожидания. Я участвую в проектах, связанных с цифровыми технологиями и инновациями, и это помогает мне развиваться как специалисту. Университет активно поддерживает студенческие инициативы и предоставляет доступ к современным лабораториям и ресурсам. Кроме того, получение дипломов двух образцов открывает передо мной двери как на российском, так и на международном рынках труда."

Поступайте в КРСУ и откройте для себя новые горизонты в образовании и карьере!