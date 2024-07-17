Погода
$ 85.05 - 85.73
€ 92.27 - 93.27

В КР за отстрел снежного барса предусмотрен штраф в размере 2 млн сомов

55  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР сообщает, что увеличены размеры штрафов за ущерб объектам животного мира. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-снежный барс – 2 млн. сом (было 1,5 млн. сом);

-баран горный (архар), медведь бурый, олень благородный (марал), джейран – 1,5 млн. сом (было 1 млн. сом);

-козерог – 300 тыс. сом (было 100 тыс. сом), косуля – 100 тыс. сом (было 50 тыс. сом).

Так, 12 июля 2024 года № 384 издано постановлением Кабинета Министров КР о внесении изменения в размеры такс для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный объектам животного и растительного мира, мумиесодержащему минеральному сырью и грибам юридическими и физическими лицами;

-установлен Порядок использования сумм исков, взысканных за ущерб, причинённый объектам животного мира.

Главной целью увеличения размеров такс является создание действенной системы охраны объектов животного и растительного мира. Также это поспособствует снижению уровня нарушений природоохранного законодательства (браконьерства) со стороны недобросовестных граждан, в реализации единой государственной политики в сфере охраны, воспроизводства и рационального использования объектов животного и растительного мира, сохранения популяции и среды их обитания.

Отметим, что данные изменения касаются повышения размеров такс за вышеуказанные виды животных, а также установления механизма выплаты вознаграждений в размере 50% от сумм исков гражданам и общественным инспекторам. Бдительные граждане смогут получить вознаграждение в размере 50%.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438385
Теги:
снежный барс, штраф, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  