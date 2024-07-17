В КР за отстрел снежного барса предусмотрен штраф в размере 2 млн сомов

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР сообщает, что увеличены размеры штрафов за ущерб объектам животного мира. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-снежный барс – 2 млн. сом (было 1,5 млн. сом);

-баран горный (архар), медведь бурый, олень благородный (марал), джейран – 1,5 млн. сом (было 1 млн. сом);

-козерог – 300 тыс. сом (было 100 тыс. сом), косуля – 100 тыс. сом (было 50 тыс. сом).

Так, 12 июля 2024 года № 384 издано постановлением Кабинета Министров КР о внесении изменения в размеры такс для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный объектам животного и растительного мира, мумиесодержащему минеральному сырью и грибам юридическими и физическими лицами;

-установлен Порядок использования сумм исков, взысканных за ущерб, причинённый объектам животного мира.

Главной целью увеличения размеров такс является создание действенной системы охраны объектов животного и растительного мира. Также это поспособствует снижению уровня нарушений природоохранного законодательства (браконьерства) со стороны недобросовестных граждан, в реализации единой государственной политики в сфере охраны, воспроизводства и рационального использования объектов животного и растительного мира, сохранения популяции и среды их обитания.

Отметим, что данные изменения касаются повышения размеров такс за вышеуказанные виды животных, а также установления механизма выплаты вознаграждений в размере 50% от сумм исков гражданам и общественным инспекторам. Бдительные граждане смогут получить вознаграждение в размере 50%.